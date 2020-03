vor 37 Min.

Auge in Auge mit dem T-Rex

In Landsberg dürfen mutige Kinder ihre Hand ins Maul eines Dinosauriers stecken

Eines war von vorneherein klar: Es wird gefährlich. Das erwartet man natürlich auch als kleiner Dinosaurier-Fan von einer Dino-Live-Show. Je größer und gefräßiger der Dino, desto spannender. Unangefochtener König ist natürlich der T-Rex. Den hatte sich der Veranstalter bei seiner Mitmachshow in der Aula der Mittelschule bis zum Schluss aufgehoben.

Zuerst brachte er ein Dinobaby in einer Eierschale auf die Bühne. „Niedlich!“, rief da auch gleich ein kleiner Zuschauer, und begierig reckten sich die Hände, denn das Baby durfte gestreichelt werden. „Vor 65 Millionen Jahren sind die Dinos ausgestorben, doch heute kommen sie wieder zurück“, hatte der Veranstalter angekündigt, und tatsächlich lernten die Kinder nach und nach einige Vertreter dieser Reptilien kennen – mit dabei waren Diplodocus, Entenschnabel-Dinosaurier, Triceratops, Brachiosaurus und natürlich der gefährlichste Fleischfresser von allen, der Tyrannosaurus Rex (T-Rex).

Die beweglichen, auf die Kinder lebensecht wirkenden Modelle waren teils computergesteuert oder es steckte ein Mensch drin. Doch das interessierte die kleinen Fans nicht, für sie war alles echt. So hatte die Dino-Show den gleichen Reiz wie ein Kasperletheater, wo aus den Figuren in der Fantasie der Kinder echte Personen werden. Das Konzept der Show tat sein Übriges, die Kinder über 80 Minuten in den Bann zu ziehen: Stets waren ganz mutige Kinder aufgefordert, die Hand oder gar den Kopf ins Maul eines Dinos zu stecken oder ein Ei vor einem Eierräuber in Sicherheit zu bringen. Was sich gar nicht so einfach für ein Mädchen erwies, denn der Verfolger war schnell und jagte es quer durch den Saal.

Mut bewiesen vor allem Jungs, viele Kinder betrachteten sich das Spektakel jedoch lieber auf dem Stuhl in unmittelbarer Sicherheit neben Eltern oder Großeltern. Wenn die großen Reptilien mit den langen Schwänzen knapp über den Köpfen des Publikums rotierten oder ein ganz frecher Fleischfresser mit dem großen Maul nach einem schnappte, konnte das schon Herzklopfen bereiten.

Ein mutiger Junge durfte an ein zwei Meter großes, gesprenkeltes Dino-Ei klopfen – und da fuhr eine Kralle durch die aufbrechende Schale heraus! Andere durften das Baby im Ei füttern, zuerst mit Grünzeug, das dieses jedoch wegschleuderte. So war klar: Das ist ein Fleischfresser. Da galt es beim Füttern mit Steaks gut aufzupassen, dass nicht der ganze Arm geschnappt wurde.

Ganz nebenbei lernten die Kinder Fakten über die einzelnen Arten. Manche Exemplare schienen recht aggressiv, die konnte man nicht einfach so auf die Bühne holen, die brauchten einen Maulkorb. Tatsächlich fand sich ein beherzter Junge aus der zweiten Reihe, angefeuert von seinem kleinen Bruder: „Du schaffst das, Julian!“

Zum Schluss dann die Ankündigung: „Der Nächste ist gewaltig, er ist ein Fleischfresser. Also Ruhe im Saal, damit er nicht erschrickt“. „T-Rex?“ ging ein Raunen durch den Saal, sollte es doch noch wahr werden? Und dann die Botschaft: Der T-Rex ist weg. Und während die Kinder das T-Rex-Baby bestaunten, kam die Mutter um die Ecke auf der Suche nach ihrem Kind. Kein Wunder, dass der Alarm anging. Aber alles ging noch einmal gut aus und so erlebten die Besucher eine vergnügliche Show mit Darstellern aus längst vergangenen Zeiten, deren Faszination auf Kinder nach wie vor ungebrochen ist. (küb)

