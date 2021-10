Person wird bei Unfall mit drei Autos auf der B17 bei Pfersee-Süd verletzt

Auf der B17 in Augsburg hat sich bei der Ausfahrt Pfersee-Süd ein Unfall ereignet. Mehrere Fahrzeuge sind beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt.

Auf der B17 in Augsburg hat sich nahe der Ausfahrt Pfersee-Süd am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Die Polizei berichtet von drei beteiligten Autos, die in Fahrtrichtung Norden unterwegs waren.

Bei Auffahrunfall auf der B17 wird eine Person verletzt

Bei dem Auffahrunfall wurde eine Person leicht verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch nicht bekannt. Weil der Unfall im Berufsverkehr passierte, bildete sich schnell ein Stau. (AZ)