15:03 Uhr

Aus dem Blumenladen am Klostereck wird ein Kulturzentrum

Seit Ende 2017 ist der Blumenladen am Landsberger Klostereck Geschichte. Jetzt soll in der ehemaligen Leonhardikapelle ein kleines Kulturzentrum eingerichtet werden.

Heute wurden die neuen Pläne für die ehemalige Kapelle am Landsberger Klostereck vorgestellt. Saniert wird vorerst nicht.

Im Moment ist die Situation am Klostereck eher ein wenig traurig. Das leer geräumte Geschäft sieht trostlos aus, seitdem es die Blumenhändlerin Anita Kaiser-Schmid Ende 2017 verlassen hat. Ein Grund war, dass das Fresko an der Deko saniert werden müsse. Doch mit der Sanierung wird es wohl noch ein Jahr dauern, sagte Oberbürgermeister Mathias Neuner am Dienstag bei einem Pressetermin vor Ort. Gemeinsam mit Kulturamtschefin Claudia Flörke gab er einen genauen Einblick, was in der ehemaligen Leonhardikapelle geplant ist. (lua)

