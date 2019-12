vor 57 Min.

Aus dem Leben des Oskar Maria Graf

Beim Weihnachtsbrettl des s’Maximilianeum stehen Werke des bayerischen Schriftstellers im Mittelpunkt

Das Weihnachtsbrettl der Kleinkunstbühne s’Maximilianeum im Foyer des Stadttheaters war ein eher ruhiges, zum Nachdenken anregendes. Rolf-Jürgen Lang, Vorsitzender der Bühne, und seine Tochter Neele lasen Geschichten von Oskar Maria Graf. Den musikalischen Part hatten „Redbax“, die Jazzformation von Stefan Pentenrieder, mit gemäßigt arrangierten Weihnachtsliedern und anderer passender Musik übernommen.

Der in Berg am Starnberger See geborene und aufgewachsene Graf war ein großer Kritiker des Naziregimes, musste deshalb auch auswandern und lebte lang als Staatenloser in New York. Erst 1958 ist er dort eingebürgert worden. Das erzählte Rolf Lang zu Beginn des Abends, zu dem wie gewohnt sehr viele Besucher gekommen waren. Er sei den Geschichten Grafs mittlerweile regelrecht verfallen, so Lang. Zum einen seien sie sehr politisch, zum anderen lieferten sie wunderbare Beschreibungen des Lebens zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die politische Einstellung des Schriftstellers lieferte Neele Lang auf der Galerie, von wo aus sie eine Brandrede Grafs vortrug. Danach wurde es humorvoll, etwa wenn die Graf-Brüder ein Gedicht rezitieren sollten, das, natürlich thematisch nicht so ganz passend, seinerzeit für einen Empörungssturm bei der Geistlichkeit und für viel Heiterkeit im Publikum sorgte. Der Bericht eines Bäckergesellen in der damaligen Zeit, der vor Weihnachten sein Bett praktisch nicht mehr sah und für den es nach Weihnachten mit Waldarbeit weiterging, verschaffte einen Eindruck von der schweren Arbeit der damaligen Zeit. Und was macht ein Arbeitsloser ohne Backofen mit einer frisch geschlachteten Gans? Er wirft sie aus dem Fenster und verursacht damit einen Volksauflauf, der in einer Versteigerung mündet und ihm Geld einbringt.

Die Geschichte von der Eisscholle, auf der die drei Graf-Brüder festsitzen und nur durch eine glückliche Fügung das rettende Ufer erreichen – hat sie sich wirklich so zugetragen? Kaum zu glauben, aber vielleicht ist ja zumindest ein Teil Wahres dran. Auf jeden Fall war es sehr aufregend, was Neele und Rolf-Jürgen Lang da mit viel Schauspielkunst in der Stimme vortrugen.

Oder die Geschichte aus dem Buch „Das Leben meiner Mutter“: Zwölf Vaterunser sollte die Mutter täglich beten – wann schaffte sie das eigentlich? Bei der Sitzung „auf’m Häusl“, war die einfache wie lustige Erklärung. Und beschweren sich die Buben beim obligatorischen vorweihnachtlichen Krippenspiel mal, dass die Kinder „immer was Religiöses spielen müssen, nie was Kracherts wie Indianer“, dann sorgt ein lustiger Versprecher für Heiterkeit.

Und doch birgt Weihnachten auch für so freche Buben Geheimnisvolles und Wunder. „Die schönsten Sachen hingen nicht mit dem Indianerspielen zusammen“, schreibt Oskar Maria Graf in seinen „Autobiographischen Geschichten“. Vater und Tochter Lang lesen von der Fahrt durch die winterliche Landschaft, von Berg nach Aufkirchen zur Christmette, wo Glocken und Orgel „wie ein klingender Teppich aufsteigen zum Himmel“. (löbh)

Themen folgen