00:35 Uhr

Aus einem Rilke-Gedicht wird Musik

Die Sieger des Kompositionswettbewerbs: Der erste Platz geht nach Weißrussland

Im September 2017 war Start des Carl-Orff-Kompositionswettbewerbs, ausgerichtet vom Verein „Carl Orff Competition“ (vorher Diabelli Contest). Als Thema war ein Ausschnitt aus dem Rilke-Gedicht „Orpheus. Eurydike. Hermes.“ vorgegeben. Die Ausführung sollte mit Harfe oder Klavier und Rahmentrommel sowie Sopran oder Bariton geschehen. 115 Komponisten aus aller Welt haben dazu Beiträge eingereicht. Die Werke wurden im Internet zur Abstimmung gestellt, rund 150000 Menschen haben sich am Voting beteiligt. Eine hochkarätige Jury bewertete die Beiträge ebenfalls. Die zehn gefragtesten beziehungsweise besten Stücke wurden jetzt im Rahmen des Orff-Festes 2018 vorgestellt.

Im Dießener Traidtcasten herrschte einigermaßen gespannte Atmosphäre, alle zehn in die Endausscheidung gekommenen Komponisten waren anwesend. Angereist waren sie nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Griechenland, Russland, Weißrussland und Venezuela. Moderatorin Elgin Heuerding konnte also alle zehn nach ihren Vorlieben und Beweggründen befragen und so den zahlreichen Zuhörern ein Bild vermitteln von den Schöpfern der jeweiligen Werke. Schließlich sollte auch das Publikum seine Stimme abgeben für einen der Beiträge. Die Jury mit den Komponisten Peter Michael Hamel, Walter Haupt und Wilfried Hiller sowie Werner Seitzer (Dirigent) und Amadeus Wiesensee (Pianist) hatte die Aufgabe, drei Sieger zu küren. Die Partituren der zehn Beiträge machten Margarite Oganesjan (Klavier), Claire Augier de Lajallet (Harfe), Maria-Theresa Freibott (Harfe), Christian Benning (Rahmentrommel), Wiard Witholt (Bariton) und Anna-Maria Palii (Sopran) hörbar. Die zehn Kompositionen waren durchaus unterschiedlich, aber stets gespickt mit Raffinessen und ungewöhnlichen Einfällen. Besonders die beiden Sänger hatten teilweise recht schwierige Aufgaben, die sie aber exzellent lösten. Ein ansatzloser, frei schwebender hoher Ton? Kein Problem für die Sopranistin, und auch der Bariton löste ungewöhnliche Techniken spielend.

Nach mehreren Stunden und langer Juryberatung stand das Ergebnis fest. Den Publikumspreis gewann Max-Lukas Hundelshausen. Seine Komposition „Orpheus“ (Harfe/Bariton) ist ein sanftes Klagelied mit Tränen, die wie Regentropfen in der Rahmentrommel perlen.

Die Jury ermittelte aus den zehn vorgestellten Wettbewerbsbeiträgen drei Erstplatzierte. Den mit 1000 Euro dotierten dritten Preis erhielt Mona Rasenberger für „Der Gang ins Nirgendwo“ (Harfe/Bariton). Ihr Beitrag ist geprägt von vielen Solostellen der Musiker und der Rahmentrommel als wichtiges Gestaltungsmoment. Den zweiten Preis (3000 Euro) erhielt Max-Lukas Hundelshausen (siehe Publikumspreis).

Siegerin des Wettbewerbs ist Lizaveta Loban, für „Impossible Happening“ (Sopran/Klavier) darf sie sich über ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro freuen. Sie hat die in englisch übersetzte Passage des Rilke-Gedichts sehr harmonisch, ohne besondere Gewichtung einer der drei Personen und ohne die ausführenden Musiker zu sehr an ihre Grenzen zu bringen, vertont.

Wie Gerhard Müllritter, Vorsitzender des Vereins Carl Orff Competition, am Ende des langen Abends verriet, steht das Thema des Wettbewerbs 2018/2019 bereits fest. Alles wollte Müllritter noch nicht verraten, doch zumindest so viel, dass Orgel das Instrument sowie Mozart und Orff das Thema sein werden. (löbh)

