Ausbildung in Landsberg: Jetzt noch ins Berufsleben starten

Es wird gebohrt, gefräst, gefeilt und kontrolliert: All das gehört zu den Grundlagen, die angehende Industriemechaniker in ihrer Ausbildung erlernen.

Plus Am 1. September beginnt traditionell das Ausbildungsjahr. Im Landkreis Landsberg sind aber noch viele junge Erwachsene ohne Stelle. Warum sie nicht aufgeben sollen.

Von Thomas Wunder

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Landkreis Landsberg weiterhin zu spüren. So stieg die Zahl der Arbeitslosen im August leicht an. Zudem suchen 119 Mädchen und Buben noch eine Ausbildungsstelle. Die Vertreter von Arbeitsagentur und Industrie- und Handelskammer machen den jungen Erwachsenen aber Mut, nicht aufzugeben. Warum sie sich noch Chancen auf eine Lehrstelle ausrechnen können.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen beruhe auf der krisenbedingt zurückhaltenden Nachfrage an Arbeitskräften, sei jedoch auch saisonal bedingt. Vor allem ist diese typische Entwicklung jährlich im August der Personengruppe der Jüngeren bis 25 Jahre geschuldet. Diese melden sich oftmals im Anschluss an ihre Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos, bevor sie ihre erste Arbeitsstelle antreten oder ein Studium beginnen, sagt Oliver Wackenhut, der kommissarische Leiter der Arbeitsagentur Weilheim.

Im August waren 2365 Personen im Landkreis Landsberg ohne Job

Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im August um 141 auf 2365 Personen gestiegen. Das waren 795 Arbeitslose mehr als noch 2019. Die Arbeitslosenquote betrug im Berichtsmonat 3,5, vor einem Jahr belief sie sich auf 2,4 Prozent. Es meldeten sich 599 Personen neu oder erneut arbeitslos, 106 mehr als vor einem Monat. 232 Arbeitsstellen wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur Landsberg neu als offen gemeldet. Dies führe zu einem Bestand von 788 freien Arbeitsstellen.

Aktuell zeigen die statistischen Zahlen im August auf dem Ausbildungsmarkt noch einige unversorgte Bewerber. Demgegenüber stehen im Bezirk Weilheim 1299 freie Ausbildungsstellen. „Die Zahlen der Statistik basieren im aktuellen Berichtsmonat auf dem Stichtagstermin am 11. August. Nach internen Beobachtungen gehen die Zahlen deutlich zurück“, so Wackenhut.

Nicht nur die Schulnoten sollten zählen

Und doch stehe man vor großen Herausforderungen. Es müsse verhindert werden, dass die Corona-Krise zu einer Krise für die berufliche Zukunft junger Menschen und der Fachkräftesicherung werde. Oliver Wackenhut appelliert daher an die Arbeitgeber, sich bei der Suche nach dem Berufsnachwuchs nicht nur nach den Schulnoten zu richten, sondern auch vermeintlich leistungsschwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben. „Definitiv gibt es noch zahlreiche Ausbildungsstellen und auch ein Ausbildungsstart nach dem 1. September ist jederzeit möglich und machbar,“ sagt Wackenhut.

Im Landkreis Landsberg haben sich seit Beginn des Jahres 747 Jugendliche als Bewerber um einen Ausbildungsplatz bei der Agentur für Arbeit in Landsberg gemeldet. Davon sind derzeit noch 119 Jungen und Mädchen ohne eine Ausbildungsstelle. Von den ursprünglich 743 gemeldeten Ausbildungsstellen der Unternehmen aus dem Landkreis seien noch 240 unbesetzt.

"Die Ausbildung steht auf gesunden Füßen"

Zu Beginn des Ausbildungsjahres starten im Landkreis unter anderem 329 junge Erwachsene eine Berufsausbildung in Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Laut einer Bilanz der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern ist die Zahl der Vertragsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr leicht, um 0,9 Prozent, gestiegen. „Trotz sinkender Schulabgängerzahlen und den teils massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft steht die Ausbildung im Landkreis auf stabilen Füßen“, sagt Reinhard Häckl, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Landsberg. „Durch den Stillstand in den Unternehmen während des Lockdowns haben sich jedoch viele Vertragsabschlüsse nach hinten verschoben.“ Gleichzeitig würden zahlreiche Betriebe weiterhin nach Azubis suchen. Häckl erklärt: „Grundsätzlich ist der Start in eine Ausbildung in Abstimmung mit dem Ausbildungsbetrieb das ganze Jahr über möglich.“

