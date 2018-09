Ausbildungsmesse: Die Jungen sind die Gewinner

Der Fachkräftemangel wird auch im Landkreis beklagt. Es gibt aber auch Profiteure, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Es sind nicht nur die Handwerker, die fehlen, um schnell im Haus mal etwas zu reparieren, oder die Pflegekräfte, die der begrenzende Faktor in Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen sind. Der viel zitierte Fachkräftemangel macht inzwischen auch nicht mehr vor Behörden, Ingenieurbüros und Banken halt.

Eine gute Gelegenheit

Eine Ausbildungsmesse ist daher eine gute Gelegenheit, Arbeitgeber und potenzielle Arbeitnehmer zusammenzubringen. Die Knappheit an geeigneten Mitarbeitern ist damit aber nicht behoben. Deshalb wird auch immer wieder betont – so auch bei der Ausbildungsmesse –, dass nicht nur Abitur und Studium zu beruflichem Erfolg führen. Das ist richtig, und wird nach wie vor zu selten so wahrgenommen. Aber andererseits erreicht der Mangel auch bereits viele Tätigkeiten, die ein Studium voraussetzen. Mal heißt es, die Zahl der Mediziner reicht nicht aus, dann sind es die Ingenieure, die fehlen. Aus Sicht der Wirtschaft – und auch der Verbraucher – ist das alles nicht erfreulich. Es gibt aber auch Gewinner: Das sind die jungen Leute, denen so viele Möglichkeiten offenstehen wie selten.

