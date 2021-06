Dialog auf mehreren Ebenen

Im Kunsthaus Grimme zeigen Claudia Hassel und Charlotte Panowsky Farbmalerei. Was das mit Toleranz zu tun hat

Wer etwas zu sagen hat, der möchte auch gehört werden. Doch hatten es damit gerade diejenigen, deren Äußerungen und Arbeit sich in der öffentlichen Diskussion überhaupt erst erfüllen und vervollständigen, während der zurückliegenden Corona-Monate besonders schwer. Der Lockdown war für Kunstschaffende je nachdem Maulkorb, Schalldämpfer, Augenbinde oder alles zugleich.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt blieb so auch Claudia Hassels und Charlotte Panowskys erster Anlauf zu ihrer Ausstellung „ColorTalk“ in Landsberg, die im Dezember im Kunsthaus Grimme zwar gerade noch eröffnet werden konnte, aufgrund geänderter Schutzbestimmungen jedoch schon bald wieder hinter verschlossener Ladentür aus dem Sichtfeld verschwand. Grund genug für Kunsthausbetreiber Andreas Grimme, seine Terminplanung zu ändern: Womit es vor über einem halben Jahr in die Zwangspause ging, das führt nun auch wieder aus ihr heraus. „ColorTalk“, neu kuratiert und um einige Werke jüngster Entstehungszeit ergänzt, meldet sich noch einmal zu Wort – und sucht den Dialog auf gleich mehreren Ebenen.

Das beginnt mit dem Ausstellungsraum selbst, dessen antike Möbel und kunsthandwerkliches Inventar miteinbezogen werden und Teil des Gesamtkonzepts der Präsentation sind. Im Austausch miteinander stehen vor allem aber die Werke der beiden Malerinnen, die, trotz oder gerade wegen mancher inhaltlicher Parallelen und vergleichbarer Ansätze mit Bedacht nicht gemischt, sondern einander gegenüber gehängt sind – und deren je eigener Farbklang sich im Wechsel aus Nähe und Distanz noch einmal eindrucksvoll verstärkt. Vertreterinnen der Farbmalerei alle zwei, doch von beinahe gegensätzlichem Temperament finden Claudia Hassel und Charlotte Panowsky bei der Bearbeitung ihres gemeinsamen Themas nicht nur unterschiedliche Formulierungen, sondern erzeugen in der Art, wie sie diese auf der Leinwand zu einer Aussage zusammenführen, auch gänzlich unterschiedliche Stimmungen.

Kräftige, leuchtende Farben, oft ungemischt und hochdeckend, in einander berührende – und kommentierende – Flächen gesetzt, feiern auf Claudia Hassels oft großformatigen Gemälden geradezu ein Fest und verbinden sich im dennoch feinst aufeinander abgestimmten Miteinander zu reinen „Farbfluten“. Jede Arbeit, so scheint es, ist hier ein Statement: „So ist es, oder sehe ich es zumindest!“

Sehr viel zurückgenommener dagegen Charlotte Panowsky: Wie Hassel arbeitet auch sie mit eher heller Palette, verwendet ihre Farben jedoch so gut wie nie unvermischt. Mit der Hereinnahme des Maluntergrunds, oft Naturleinen, und der Einbeziehung dessen „Stofflichkeit“ in den Malprozess durch unterschiedlich stark deckende Farbschichten bis hin zu Freilassungen sowie oft zart darüber hinstreichende, das Bildgeschehen rhythmisierende Linienbewegungen entsteht ein Gestaltungs-Dreiklang, hochkomplex und schwebend zugleich. Oder wie Charlotte Panowsky es selbst beschreibt: eine Bewegung „zwischen Leichtigkeit und Schwere, zwischen Reduktion und Fülle.“

„ColorTalk“, so wie ihn Claudia Hassel und Charlotte Panowsky im Kunsthaus Grimme führen, ist ein offener Dialog, der in die Tiefe geht und dabei die Feinheiten nicht aus dem Auge verliert, der Unterschiede genau registriert, ohne diese aufheben zu wollen. Ein „Talk“ mithin, der in der Sprache der Kunst, und insbesondere dem Mittel Farbe, der Toleranz das Wort redet. Und vor allem aber ist es eine Einladung an die Besucher, sich in dieses Gespräch einzumischen.

Die Ausstellung „ColorTalk“ mit Farbmalerei der Künstlerinnen Claudia Hassel und Charlotte Panowsky ist zu sehen im Kunsthaus Grimme, Vorderer Anger 214, in Landsberg, noch bis 30. Juni, Donnerstag und Freitag, von 10 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.