Ausstellung in Landsberg: Bilder, die den Sommer verlängern

Plus Die Malerin Annunciata Foresti stellt in Landsberg aus. Warum das Motto „Duft nach Blumen“ lautet.

Von Romi Löbhard

Den Sommer verlängern – dem vielleicht kommenden Winter ein Schnippchen schlagen: Das signalisiert die aktuelle Ausstellung im Foyer des Historischen Rathauses in Landsberg. Die Dießener Künstlerin Annunciata Foresti zeigt hier bis zum 1. November aktuelle, großformatige Arbeiten. Auf den Bildern hat sie die Farbenpracht einer Natur eingefangen, von der sie tagtäglich umgeben ist.

Rund um ihr Atelier im ehemaligen Stellwerk Dießen schuf die Künstlerin ein je nach Jahreszeit wild verwunschenes Reich, das sie zusammen mit dem nahen Ammersee und dem Blick auf die Alpen stets aufs Neue inspiriert. Aktuell „badet“ Annunciata Foresti malerisch in den kräftigen Farben einer blühenden Natur. Bestimmende Farbe auf den ausgestellten Werken ist Rot in allen Nuancen, vom zarten Rosa bis zum hellen Lila. In der Rathausgalerie blühen, in Öl oder Acryl auf Leinwand, Hortensien, Rosen und viele weitere Gewächse.

Ausschnitt aus einem der Werke von Annunciata Foresti. Bild: Thorsten Jordan

Im Gegensatz zur fotografischen Darstellung lässt die Künstlerin alles im Diffusen. Das gibt dem Abgebildeten eine gewisse Dynamik. Bei Betrachtung scheinen sich Blüten zu bewegen, verschwimmen weiter, verändern ihr Aussehen. Damit soll, wie die Malerin sagt, auf die stete Veränderung hingewiesen werden, auf den immerwährenden Kreislauf, dem unsere Umwelt unterworfen sei. „Wuchs und Vergänglichkeit sind nicht greifbar.“ Dazu komme ihre jeweilige emotionale Verfassung, sagt Foresti. Auch diese fließe in die Darstellungen mit ein.

Schönheit und Farbenpracht im Rathausfoyer in Landsberg

Bei den Werken muss diese tendenziell gut gewesen sein. Schließlich sind diese von einer Schönheit und Farbenpracht, wie sie vermutlich nur jemand schaffen kann, dessen Seele und Gemüt positiv geordnet sind. Der Titel der Schau „Duft nach Blumen“ ist ein Hinweis darauf, wie Blüten auch ohne körperliche Anwesenheit, nur durch visuelle Imagination, ihren Geruch verströmen können. Der Betrachter muss sich nur darauf einlassen.

Die Ausstellung „Duft nach Blumen“ von Annunciata Foresti ist in der Galerie des Historischen Rathauses am Hauptplatz in Landsberg zu sehen. Öffnungszeiten bis Sonntag, 1. November: Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

