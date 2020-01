vor 31 Min.

Auto fährt in Eching über verstecktes Brett mit Nägeln

Viel Luft verliert der Reifen eines Autos ins Eching, weil der Fahrer über ein Holzstück mit Nägeln fährt. Warum die Polizei von Vorsatz ausgeht.

Ein Mitarbeiter des Landratsamts Landsberg war am Samstag mit dem Auto in Eching auf einem landwirtschaftlichen Forstweg unterwegs, als er plötzlich ein klackendes Geräusch hörte. Als er anhielt und nachsah, bemerkte er ein Holzstück, das mit zwei langen Nägeln in einem seiner Reifen steckte, informiert die Polizei. Der Reifen verlor eine größere Menge Luft.

Als sich der Mann umsah, entdeckte er auf Höhe eines Stadels auf der Fahrspur zwei kleine Misthaufen. In einem davon fand er ein zweites Holzstück, das ebenfalls mit zwei Nägeln versehen war und die nach oben ragten.

Weiteres Holzstück mit Nägeln auf der Fahrspur versteckt

Laut Polizei handelt es sich in diesem Fall um einen unbekannten Täter, der „offensichtlich diese Latten in den Misthaufen mit dem Ziel versteckt hat, Fahrzeuge von der Fahrt auf dem Forstweg abzuhalten“. Dass dadurch auch Fußgänger oder Tiere ebenfalls gefährdet würden, sei dem unbekannten Täter nicht klar gewesen oder billigend in Kauf genommen worden, heiß es in dem Polizeibericht weiter.

Der Schaden wird auf 60 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich beim Echinger Schützenheim, östlich der Zankenhausener Straße. Die Polizei Dießen ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (lt)

Themen folgen