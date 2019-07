13:48 Uhr

Auto prallt auf A96 gegen Baustellenfahrzeug - Fahrerin verletzt sich schwer

Das Auto der 31-Jährigen fährt bei Windach in den Wagen der Autobahnmeisterei. In Mazda saß ihr zweijähriger Sohn.

Von Thomas Wunder

Erneut hat sich auf der A96 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Verkehrspolizei prallte eine 31-Jährige am Montagvormittag mit ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit in ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei. Sie wurde schwer verletzt und in eine Klinik geflogen.

Wie die Polizei meldet, war die Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als ihr Mazda kurz nach der Anschlussstelle Windach nach rechts auf den Seitenstreifen geriet und mit hoher Geschwindigkeit in das dort stehende Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei (Sprinter) prallte.

Mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 31-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Münchner Klinik. Ihr im Auto mitfahrender zweijähriger Sohn und ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, der zum Unfallzeitpunkt in dem stehenden Fahrzeug saß, wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 35.000 Euro.

Zur Bergung der Verletzten und Landung des Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau für etwa eine Stunde gesperrt werden, teilt die Verkehrspolizei mit. Im weiteren Verlauf konnte der erheblich zurückgestaute Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Fahrbahn wurde gegen 12 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie berichtet, hatten sich bereits am Wochenende auf der A96 zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Bei Holzhausen hatte sich ein Wagen überschlagen, bei Greifenberg war ein Vespa-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen.

