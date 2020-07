11:25 Uhr

Auto rollt in Landsberg mit kleinem Mädchen den Berg hinab

Glimpflich ist am Dienstag ein Unfall in der Augsburger Straße in Landsberg ausgegangen. Ein abgestelltes Auto war dort von der Waitzinger Wiese heruntergerollt.

Ein Wagen macht sich rückwärts selbstständig und fährt über die Augsburger Straße. Zum Glück herrscht dort gerade nicht viel Verkehr.

Von Gerald Modlinger

Mit einem fünfjährigen Mädchen an Bord ist am Dienstagvormittag ein Auto in Landsberg von der Waitzinger Wiese zur Augsburger Straße hinabgerollt. Die unkontrollierte Fahrt endete an einer Hausmauer. Das Mädchen überstand die Fahrt mit einem Schrecken, aber unverletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei, nachdem ein 28-jähriger Mann seinen Wagen auf dem Parkplatz der Waitzinger Wiese abgestellt hatte. Seine fünfjährige Tochter blieb im Auto sitzen, weil sich der Mann nur kurz in ein dortiges Anwesen begeben wollte. Vermutlich war am Auto die Handbremse nicht arretiert, jedenfalls setzte sich der Wagen nach kurzer Zeit in Bewegung und rollte rückwärts zur Augsburger Straße hinab. Glücklicherweise herrscht dort nur geringer Verkehr, sodass der Wagen ohne Zusammenstoß die Augsburger Straße querte und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Hausmauer prallte. Dort blieb das Fahrzeug stehen.

Das Mädchen überstand die Fahrt unverletzt und kam mit einem Schrecken davon, berichtet die Polizei. Am Gebäude entstand ein geringer Schaden in Höhe von 200 Euro, der Schaden am Auto wird auf rund 2500 Euro beziffert.

