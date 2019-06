00:32 Uhr

Auto statt Fahrrad

Am Reischer Talweg geht es darum, welche Art von Stellplätzen es geben soll

Die künftige Bebauung am Reischer Talweg nimmt teilweise Gestalt an: In der jüngsten Sitzung wurde den Stadträten der Entwurf für einen Bebauungsplan vorgelegt. Er sieht vor, eine Kindertagesstätte und östlich der Häuserzeile an der Johann-Schmidt-Straße zwei Reihenhausgebäude mit drei beziehungsweise vier Einheiten zu errichten. Zu einer Debatte kam es bei der Frage, welche Art von Stellplätzen den Bauherren der Reihenhäuser vorgeschrieben werden.

Mit Blick auf die Stellplatzbestimmungen der Stadt beinhaltet der Bebauungsplanentwurf, für jede Reihenhauseinheit zwei Autostellplätze vorzusehen. Das erachtete Henrik Lüßmann (Grüne) als nicht ausreichend. Er forderte, an jedem Reihenhaus möglichst im Eingangsbereich auch jeweils vier umschlossene Radstellplätze vorzusehen. Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) sah dafür wenig Möglichkeiten: „Schauen Sie sich den Plan an, das wird schwierig. Vor Reihenhäusern können Sie das vergessen, da haben wir nur drei mal sechs Meter.“ Stadtbaumeisterin Birgit Weber stellte zur Diskussion, anstelle eines zweiten Pkw-Stellplatzes Fahrradplätze vorzusehen. Allerdings stehe dem die Stellplatzsatzung der Stadt entgegen, die zwei Auto-Abstelleinheiten vorschreibe.

Am Ende wurde Lüßmanns Antrag mit 20:6 Stimmen abgelehnt. Zugestimmt wurde seiner Forderung, die Straße als verkehrsberuhigten Bereich zu gestalten.

Dr. Wolfgang Weisensee (Landsberger Mitte) forderte, dass die Erschließung der Kindertagesstätte mit Eltern-Parkplätzen geklärt werden müsse. „So, wie es momentan geplant ist, ist das Chaos vorauszusehen“, sagte er. Der Stadtrat folgte diesem Hinweis. Die Frage von Christian Hettmer (CSU) nach dem Fortgang des Kindergartenbaus beantwortete Hochbauchefin Ulla Höss: „Wenn alles gut geht, werden wir versuchen, vor den Sommerferien mit dem Projektbeschluss in den Stadtrat zu kommen. Im Herbst folgen dann Ausführungsplanung und Ausschreibung. Im Frühjahr 2020 fangen wir an und das reicht laut Aussage des Architekten, um im Herbst 2020 zu eröffnen.“ (ger)

Themen Folgen