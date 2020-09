vor 6 Min.

Autofahrer fährt in Landsberg achtjähriges Mädchen an und flüchtet

Ein Unfall mit einem achtjährigen Mädchen hat sich an einem Zebrastreifen in Landsberg ereignet.

Ein unbekannter Autofahrer fährt in Landsberg an einem Zebrastreifen ein kleines Mädchen an. Der Fahrer macht sich einfach aus dem Staub.

Dreiste Unfallflucht in Landsberg: Am Donnerstagmorgen war ein achtjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Pössinger Straße zu Fuß unterwegs. Gegen 7.50 Uhr wollte das Mädchen dort einen Zebrastreifen überqueren, teilt die Polizei mit. Bei der Überquerung wurde das Mädchen von einem vorbeifahrenden Auto berührt, stürzte dadurch und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um das gestürzte Mädchen zu kümmern. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

