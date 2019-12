vor 2 Min.

Autofahrerin prallt bei Asch gegen einen Baum

Auf der Straße nach Unterdießen passiert ein schlimmer Unfall. Eine Frau wird dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag auf der Straße zwischen Asch und Unterdießen gekommen. Eine 64-jährige Autofahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen, teilte die Landsberger Polizei am Samstag mit. Zum Unfallhergang hieß es, die Frau sei mit ihrem Wagen gegen 9.50 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Da die Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, musste sie von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden.

Anschließend wurde sie schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei bestand der Verdacht auf Verletzungen der Brust-/Halswirbel und des Beckens. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (lt)

