Autofahrerin rammt Eichenstamm: Der „Diez“ in Dießen gerät in Schieflage

Mit einer Schlinge um den Hals wurde der "Diez" nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag vom Eichenstamm am Untermüllerplatz geholt.

Nach einem Unfall wird das Kunstwerk mit dem Mann mit dem goldenen Fisch am Untermüllerplatz in Dießen beschädigt. Der Sachschaden ist erheblich.

Von Petra Straub

Jetzt ist passiert, was manche Dießener schon seit Langem befürchtet hatten: Das Kunstwerk „Der Mann mit dem goldenen Fisch“ mitten auf dem Untermüllerplatz in Dießen wurde in einen Unfall verwickelt. Eine 54-jährige Autofahrerin war am Montagmorgen mit einem Geländewagen gegen den Eichenstamm geprallt, auf dem die Bronzefigur des Fischers mit dem golden leuchtenden Karpfen steht und auf Dießen blickt. Dabei wurde die Verankerung der Bronzefigur derart verbogen, dass sie noch am gleichen Vormittag aus Sicherheitsgründen entfernt werden musste. Jetzt soll sie in einer Gießerei in Ascholding repariert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Autofahrer gegen das Kunstwerk gefahren ist. Gelegentlich wird der massive Eichenstamm beim Rückwärtsausparken von Fahrzeugen touchiert. Bislang gab es dadurch jedoch keine großen Schäden am Kunstwerk. Doch diesmal ist die Sachlage anders. Durch den Aufprall geriet der Diez, wie die Dießener die Fischerfigur in luftiger Höhe nennen, etwas in Schieflage.

Die Autofahrerin wurde offenbar von der Sonne geblendet

Daraufhin entschieden Bauhofleiter Albert Schmelzer und der Bildhauer Matthias Rodach, der das Kunstwerk geschaffen hatte, die Skulptur abzubauen und begutachten zu lassen. Grund für den Unfall war laut Polizei, dass die Autofahrerin durch die tief stehende Morgensonne geblendet worden war. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro beziffert.

