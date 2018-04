vor 5 Min.

Autofahrerin schleudert auf A96 gegen Leitplanken

Eine junge Frau aus dem Landkreis Ostallgäu verunglückt bei Landsberg. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus ihrem Wagen gerissen wurde.

Von Dominic Wimmer

Auf der A96 hat sich am Sonntagnachmittag bei Landsberg-Nord ein schwerer Unfall ereignet. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Ostallgäu war gegen 14 Uhr in Richtung München unterwegs, als sie kurz nach der Rastanlage Lechwiesen ins Schleudern geriet. Ihr Wagen prallte so heftig gegen die Leitplanke, dass der Motorblock herausgerissen wurde. Das Fahrzeug kam dann auf der linken Fahrspur an der anderen Leitplanke zum Stehen. Die Frau konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien.

Die Rettungsgasse funktioniert

Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und verletzt in ein Klinikum gebracht. Am Kleinwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle. Die Autobahn war in diesem Abschnitt für rund eine Dreiviertelstunde komplett gesperrt, ehe der Verkehr einspurig wieder fließen konnte. Die Unfallursache ist laut Polizei ungeklärt. Tadellos funktioniert habe in diesem Zusammenhang die Rettungsgasse.

Themen Folgen