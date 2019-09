vor 21 Min.

Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Bei einem Verkehrsunfall in Dießen ist am Sonntagabend ein Rollerfahrer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihn übersehen.

Am Sonntagabend ist es gegen 18.30 Uhr in der Windermerestraße in Dießen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem abbiegenden Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 67-jährige ortsunkundige Frau aus Prien fuhr mit ihrem Pkw langsam auf der Winderemerestraße und wollte dann nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen 61-jährigen Rollerfahrer aus Dießen, der den Pkw überholen wollte und schon fast auf Höhe des Wagens war.

Der Rollerfahrer prallte gegen die linke Seite des Wagens und stürzte. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen an Armen und Beinen zu, er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. (lt)

