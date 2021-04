Autokorso: Kritik an Corona-Maßnahmen in Dießen

Rund 100 Personen äußern im Rahmen eines Autokorsos in Dießen am Samstag Kritik an den Corona-Maßnahmen. Welche Bilanz die Polizei nach der Veranstaltung zieht.

In Dießen haben am Samstagnachmittag rund 100 Menschen mit einem Autokorso und einer anschließenden Kundgebung gegen die Corona-Politik demonstriert. „Ich will mein Leben zurück“, „Selber denken unerwünscht!“ und „Keine Pseudo-Impf-Menschenversuche“: In fetten Lettern standen ihre Anliegen und Sorgen auf Motorhauben und Autoscheiben der 60 Fahrzeuge an der Dießener Markthalle. Beim anschließenden Autokorso entlang des westlichen Ammersees machten sie ihren Unmut über die aktuellen Corona-Regelungen Luft.

Polizei muss auf die Maskenpflicht hinweisen

Beim Durchfahren der Ortschaften waren die Botschaften aus Lautsprechern zu hören. Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Dießener Bewegung „Gemeinsam frei“. Die Polizei begleitete den Konvoi und war auch noch bei der anschließenden Kundgebung am Parkplatz an der Rotter Straße in Dießen vor Ort. „Es ist alles ruhig verlaufen“, so Dießens Polizeichef Alfred Ziegler auf Nachfrage des LT. Es hätten aber einige Teilnehmer auf die Maskenpflicht hingewiesen werden müssen.

Lesen Sie dazu auch: