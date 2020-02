vor 35 Min.

Automobilzulieferer Hirschvogel muss 260 Stellen abbauen

Die kriselnde Autobranche hat auch auf den Zulieferer aus Denklingen Auswirkungen. Der Konzern versucht, mit mehreren Maßnahmen gegenzusteuern.

Von Christian Mühlhause

Die Automobilindustrie befindet sich in einem starken Wandel. Den Druck spürt auch der Automobilzulieferer Hirschvogel aus Denklingen. Insgesamt hat das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr 260 Stellen abgebaut, die meisten davon in Deutschland. Die Zahl nannte die Geschäftsführung am Freitag bei ihrer Bilanzpressekonferenz.

Investitionen zurückgefahren

Insgesamt hat die Hirschvogel Automotive Group am Stammsitz in Denklingen rund 2000 Vollzeitstellen, weltweit sind es 5810. Auch die Investitionen wurden im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren. Das Unternehmen musste im Jahr 2019 einen Umsatzrückgang von 1,5 Prozent hinnehmen.

