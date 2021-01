vor 17 Min.

Autos prallen bei Penzing frontal zusammen

Drei Verletzte bei Unfall im Landsberger Osten. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Von Frauke Vangierdegom

Bei einem Frontalzusammenstoß an der Auffahrt zur A96 im Landsberger Osten sind drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine 49 Jahre alte Frau aus dem Bereich Türkheim heute Vormittag mit ihrem Auto von Landsberg kommend in Richtung Penzing unterwegs um auf die A 96 aufzufahren. Beim Linksabbiegen kam ihr ein Auto entgegen, in dem zwei 80 Jahre alte Personen aus dem Raum Landsberg saßen. Wie die Polizei mitteilt, kam es zum Frontalzusammenstoß. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden ins Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden. Nähere Angaben zu den tatsächlichen Verletzungen konnte die Polizei bislang noch nicht machen.

