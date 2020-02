vor 38 Min.

Autounfall: Landsberger Familie verunglückt in Tirol

Schwerer Unfall in Österreich: Eine Familie aus dem Landkreis Landsberg kollidiert mit ihrem Auto frontal mit einem Lkw.

Eine deutsche Familie ist am Dienstagabend in Österreich verunglückt. Laut Medienberichten stammt sie aus dem Landkreis Landsberg. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, war die fünfköpfige Familie gegen 17.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Loferer-Straße (B 178) von Going kommend in Richtung St. Johann unterwegs. Auf der zum Teil mit Schnee und Eis bedeckten Fahrbahn geriet das Auto ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 59-jährigen Österreichers.

Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen zum Teil schwer verletzt. Ein Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Rosenheimer Krankenhaus geflogen werden. Am Steuer saß nach Polizeiangaben die 35 Jahre alter Mutter. Die Kinder sind zwischen einem und fünf Jahre alt. (lt)

Themen folgen