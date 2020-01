vor 15 Min.

Axel Flörke äußert sich zu möglicher OB-Kandidatur

Plus In den vergangenen Monaten ist Axel Flörke immer wieder angesprochen worden, ob er in Landsberg als Oberbürgermeister kandidiert. Jetzt steht seine Entscheidung fest.

Von Von Christian Mühlhause

Bislang ist Axel Flörke von der Landsberger Mitte Dritter Bürgermeister der Lechstadt. Zu seinem Ambitionen, Rathauschef zu werden, hat er sich jetzt geäußert. In den vergangenen Monaten sei er „von allen Seiten angesprochen worden“, ob er bei der Bürgermeisterwahl im März antrete, berichtet er. In den Weihnachtsferien hat der 65-Jährige seine Entscheidung getroffen.

„Nach langen und reiflichen Überlegungen bin ich zu dem persönlichen Entschluss gekommen, nicht als OB-Kandidat in Landsberg anzutreten. Meine Perspektiven für die Zukunft sehen anders aus. Ich möchte nicht Sklave eines Terminkalenders sein, sondern mir die freie Zeit selber einteilen können.“ Er habe alle positiven und negativen Erfahrungen, die er als Dritter Bürgermeister gesammelt habe, gegeneinander abgewogen und auf dieser Basis seinen Entschluss gefasst, so Flörke. Die Jugend und die Kultur liegen ihm besonders am Herzen Seine Leidenschaft gehöre seit Jahrzehnten der Förderung der Jugend. Diesem Thema werde er sich auch nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst im Juli weiterhin widmen und unter anderem Jugendliche und junge Erwachsene coachen und sie bei der Vorbereitung auf das Berufsleben unterstützen, kündigt er an. Flörke will zudem mehr kulturelle Veranstaltungen besuchen und seiner Reiseleidenschaft nachgehen. Die Aufgabe hätte sich der Lehrer aber durchaus zugetraut, sagt er. „Mit meiner jahrelangen Erfahrung als Stadtrat mit verschiedenen Aufgabenbereichen (unter anderem Referent für Stadtplanung, Kultur und Bildung) und als Dritter Bürgermeister würde ich das Amt sicher ausfüllen können und es hätte mich gereizt.“ Die Stadt sei ihm ans Herz gewachsen. Sich um deren Weiterentwicklung zu kümmern „eine dankbare Aufgabe“, sagt der gebürtige Berliner, der seit 1984 in Landsberg lebt. Er würde gerne Kulturreferent im Stadtrat blieben Von 1990 bis 2000 saß er bereits im Stadtrat und seit 2008 gehört er dem Gremium wieder an. In der nächsten Legislatur würde Axel Flörke gerne wieder die Aufgabe des Kulturreferenten übernehmen und wäre auch bereit, sich wieder als Zweiter oder Dritter Bürgermeister einzubringen, sagt er auf Nachfrage des LT. Bei der anstehenden Kommunalwahl steht er auf Listenplatz vier bei der Landsberger Mitte. Bei der Wahl am 15. März tritt er zudem auf der Kreistagsliste der Freien Wähler an. (lt)

