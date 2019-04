B17: Phosphorgranate bei Baggerarbeiten entdeckt

Seinen Müll einfach liegen lassen. Das scheint derzeit eine verbreitete Unsitte - und das nicht nur am Lechstrand - zu sein. Dann muss man sich aber auch nicht wundern, wenn die Gemeinden und Städte Stück für Stück alle Möglichkeiten zum Feiern absperren. Eine Folge, die doch eigentlich keiner will. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Reichling

Die Motocross-Fahrer starten wieder in Reichling

Am Wochenende richtet der MSC Reichling den zweiten Lauf der Südbayernserie aus. An zwei Tagen bieten die Motorradfahrer spektakuläre Rennen auf einem veränderten Kurs. Warum das Rennen heuer so früh stattfindet.