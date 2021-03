vor 37 Min.

B17: Transporter verliert bei Hurlach Leiter und löst Unfall aus

Ein Transporterfahrer verliert auf der B17 bei Hurlach eine Leiter. Eine Autofahrerin kann nicht mehr bremsen. Jetzt sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Die Polizei Landsberg sucht nach einem unbekannten Fahrer eines weißen Mercedes Sprinter. Dieses Fahrzeug hat am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B17 im Bereich Hurlach einen Unfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, war eine 46 Jahre alte Autofahrerin aus Kaufbeuren mit ihrem 5er BMW in Richtung Augsburg unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Hurlach verlor der vor ihr fahrende Transporter plötzlich eine Leiter, die offenbar nicht ausreichend am Fahrzeug befestigt war.

Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr über die Leiter, wodurch ihr Fahrzeug so beschädigt wurde, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. (lt)

Hinweise an die Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/932-0.

