11:32 Uhr

B17 bei Hurlach: Massive Behinderungen im Berufsverkehr

Viele Autofahrer standen am Montagabend auf der B17 bei Hurlach im Stau. Das war der Grund dafür.

Im Berufsverkehr ist es am Montagabend auf der B17 bei Hurlach zu massiven Behinderungen gekommen. Auslöser war laut Polizei ein Unfall, der sich gegen 18 Uhr in Höhe Hurlach in Fahrtrichtung Augsburg ereignet hat. Ein 52-jähriger Kleintransporterfahrer übersah das Stauende an einer Baustelle zu spät und fuhr ungebremst auf den Wagen einer 29-Jährigen auf. Dieses Auto wurde auf den Pkw eines 43-Jährigen geschoben.

Die Fahrerin wurde als einzige der drei leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten gab es weitere Verzögerungen. Zwischenzeitlich musste sogar eine Vollsperre eingerichtet werden. (lt)

Themen folgen