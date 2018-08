vor 58 Min.

Badeentenrennen: Ein Spaß für Jung und Alt

Und los geht's: Das Badeentenrennen in Holzhausen war auch heuer wieder ein Erfolg.

Mehr als 1000 quietschebunte Badeenten machen sich in Holzhausen auf die Reise. Nach Startschwierigkeiten gibt es glückliche Gewinner.

Von Romi Löbhard

Badeentenrennen in Holzhausen, ausgerichtet vom örtlichen Freizeitverein: Seit 2004 ist das nicht nur ein kleines Event, sondern ein großes Dorffest für alle von null bis 99 Jahren. Schon vormittags treffen sich die ersten Gäste zum Frühschoppen. Mittags dann werden hungrige Mäuler nicht nur mit Allerweltswürsten gestopft. Im Angebot sind auch Steckerlfisch, Schaschlik und - dem Anlass angemessen - Entenbrustfilet. Dazu unterhält die Musikkapelle Holzhausen. Die Kinder können sich in der Hüpfburg vergnügen und die Leasingenten gehen reihenweise über die Verkaufstheke. Letztendlich waren es heuer etwa 1300 rote, gelbe und grüne Entchen - farblich getrennt nach Kindern und Erwachsenen - die mit Musikkapelle zum Dorfweiher gebracht und dort zu Wasser gelassen wurden.

Der Fotograf wird zum Retter des Spektakels

Als es endlich losging und das Gitter vom Weiher zum Bach geöffnet wurde, war nach ein paar Metern schon wieder Schluss. Erst versperrte eine große Kunststoffschale – was hat die im Bach zu suchen? – den Weg, dann ein Gatter, das dank der Mithilfe von Fotograf Julian Leitenstorfer durchgängig gemacht werden konnte. Neugierige Beobachter der anfänglichen Szene waren nicht nur all die kleinen und großen Entenbesitzer für die Zeit der Schwimmerei, sondern auch eine Horde Gänse.

Noch ein paar am Ufer verfangene Plastiktierchen befreit, dann war das Rennen endgültig im Gang. Das Ziel beim Feuerwehrhaus stand schon unter Beobachtung, als erster passierte ein Apfel die Ziellinie, der natürlich nicht in die Wertung kam. Die Spannung war groß, wurde aber nicht so schnell aufgelöst.

Jede Menge Preise auf die Sieger beim Badeentenrennen

Bei Kaffee und Kuchen ließ sich die Zeit bis zur Siegerehrung aber gut überbrücken. Dafür hatte das Team um die Vorsitzenden Robert Schuster und Pamela Seitz erneut gefragte Preise beschaffen können. Für die Kinder gab es Kinokarten für Penzing und Kaufering, Gutscheine für McDonalds, fürs Indoor-Cart-Fahren in Landsberg und Kaufbeuren und für den Uttinger Hochseilgarten. Zusätzlich konnten alle möglichen Spielsachen als Sonderpreise verlost werden.

Die Sieger bei den Erwachsenen erhielten Geldpreise, weitere drei Teilnehmer können demnächst in der Kauferinger Kletterei Bouldern ausprobieren. Und als Supersonderpreis war ein Gartenfest im Lostopf; mit Bierfass und Sitzgarnituren, einfach allem, was dazugehört, gespendet vom Getränkehandel Rudhardt.

