15:07 Uhr

Baden im Engelsrieder See ist derzeit verboten

Am Engelsrieder See bei Rott herrscht derzeit aufgrund von Keimbelastung Badeverbot.

Der Sommer kommt und es gibt schlechte Nachrichten vom Engelsrieder See bei Rott. Das Gesundheitsamt verbietet Schwimmen und Baden im Wasser.

Baden am Engelsrieder See bei Rott ist derzeit verboten. Das hat das Landratsamt Landsberg am Mittwoch mitgeteilt. Das Gesundheitsamt habe kürzlich aufgrund der Keimbelastung ein Badeverbot erlassen, entsprechende Schilder seien aufgestellt worden.

Bei einer Routinekontrolle des Wassers am 16. Juni seien erhöhte Werte von Escherichia coli und Enterokokken festgestellt worden. Bei der Nachkontrolle am 22. Juni sei zwar eine deutliche Verbesserung der Werte festgestellt worden, aber zumindest die Werte der Enterokokken lägen aber immer noch leicht über den maßgeblichen Grenzwerten.

Das Gesundheitsamt Landsberg führt die erhöhten Werte auf die starken Niederschläge in Lauf der vergangenen Woche zurück. Am gestrigen Mittwoch wurde eine erneute Beprobung veranlasst. (lt)

