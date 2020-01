Bäume: Der Platz in der Stadt wird knapp

Wenn große alte Bäume gefällt werden müssen, ist das schade. Problematisch ist jedoch ein anderer Umstand, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Man muss kein enthusiastischer Baumliebhaber zu sein, um die Fällung der zwei Buchen auf dem Parkplatz des Ärztehauses am Landsberger Bahnhof zu bedauern. Der große Nutzen solcher Bäume liegt auf der Hand: Sie bereichern nicht nur das Stadtbild, sondern sind im Sommer auch dankbare Schattenspender.

Doch auch Bäume haben kein ewiges Leben – und im intensiv genutzten Stadtraum kann auch nicht gewartet werden, bis ein Baum eines natürlichen Todes stirbt. Also werden Kran, Kettensäge und Häcksler eingesetzt, um der „Verkehrssicherungspflicht“ Genüge zu tun, um Sach- und Personenschäden zu vermeiden.

Das ist gut so und richtig. Das eigentliche Problem ist, dass es in der Stadt kaum Möglichkeiten gibt, Bäume nachzupflanzen, die einmal richtig groß werden können. Die Nachverdichtung führt dazu, dass freie Flächen und Gärten für Häuser und Stellplätze verschwinden, zwischen denen allenfalls noch schmale Hecken und Gehölze Platz haben. Nur wirklich große Bäume spenden Schatten und sorgen für ein angenehmes Mikroklima, was angesichts der steigenden Temperaturen wichtiger wird.

