Baggersee Penzing: Eine richtige Entscheidung

Trotz Haftungsrisiko bleibt die Insel in der Mitte des Penzinger Baggersees. LT-Redakteur Thomas Wunder befürwortet diese Entscheidung.

Das ist eine mutige Entscheidung. Vielerorts wurden wegen der unsicheren Haftungsfrage in Badegewässern Sprungtürme und Plattformen abgebaut, in Penzing bleibt die Insel im Baggersee.

Auch einige Gemeinden im Landkreis haben nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs reagiert und die „Gefahrenquellen“ von ihren Badestellen entfernt – am Ammersee, aber unter anderem auch am Eichensee in der Gemeinde Vilgertshofen. Die dortigen Gemeinderäte und Verwaltungen sind auf Nummer sicher gegangen.

Das Risiko in Penzing ist überschaubar

In Penzing wagt man einen anderen Weg. Bürgermeister Peter Hammer und seinen Gemeinderäten ist bewusst, dass ein Restrisiko immer bleiben wird. Doch für sie und für den von der Gemeinde mit der Prüfung betrauten Anwalt ist das Haftungsrisiko bei einem möglichen Unfall überschaubar.

Die Insel in der Mitte des beliebten Baggersees zu belassen, ist eine richtige Entscheidung. Sie ist nur bedingt eine Gefahrenquelle, vielmehr ist sie ein Stück Sicherheit. Denn die Schwimmer können sich dort ausruhen.

Lesen Sie dazu auch: Penzing will die Insel im Baggersee retten

Themen folgen