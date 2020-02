Bahnhof Dießen: Jeder neue Parkplatz kostet 18.800 Euro

Plus Am Dießener Bahnhof sollen 93 weitere, befestigte Parkplätze entstehen. Doch es gibt ein Problem: Im Boden befinden sich Altlasten, die entsorgt werden müssen.

Die Gemeinde Dießen will noch heuer weitere 93 befestigte Parkplätze auf der Freifläche nördlich der Markthalle unweit des Bahnhofs anlegen. Das hat der Marktgemeinderat mehrheitlich beschlossen. Mit der Ausschreibung soll umgehend begonnen werden, damit die Bauarbeiten heuer noch beginnen. Allerdings drohen die Kosten zu explodieren.

Ursprünglich waren 1,14 Millionen Euro für die Maßnahme vorgesehen. Aufgrund der steigenden Kosten für die Entsorgung von Altlasten (derzeit 850.000 Euro) liegt die Gesamtkostenschätzung mittlerweile bei 1,75 Millionen Euro. Das heißt, ein einzelner Parkplatz kostet die Gemeinde rund 18.800 Euro.

Hinsichtlich der Gestaltung sollen sich die geplanten Stellplätze und Grünflächen auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal zwischen der Markthalle und den Wohnmobilstellplätzen an der Windermere-Straße an einigen, im Norden bereits bestehenden Parkplätzen anlehnen. Die Entwässerung soll in den kleinen Graben, der entlang der westlichen Wohnbebauung verläuft, erfolgen. Als zusätzliche Wasserpuffer werden Grünmulden zwischen den Stellplätzen eingerichtet. Insgesamt sollen 18 Bäume gepflanzt werden.

Früher wurde dort Schrott und Heizöl gelagert

Allerdings stehe die gesamte Fläche im Altlastenkataster und sei teilweise durch die jahrzehntelange Nutzung als Bahngelände, als Schrottplatz und teilweise auch als Heizöllager durch „anthropogene Aufschüttungen“ wie Mineralölreste oder teerhaltiges Material stark belastet. Das Grundwasser, so Diplomingenieur Christoph Wohlfahrt aus München, stehe dort in Seenähe hoch. Der Umwelt zuliebe sollte deshalb das Erdreich, voraussichtlich bis zu einer Tiefe von 1,20 Metern, entnommen und fachgerecht entsorgt werden.

Im Rahmen der Baumaßnahmen soll auch die bestehende Wertstoffsammelstelle verlagert und, so der Vorschlag, mit einer Gabionenwand eingefasst werden. Diesbezüglich machten mehrere Gemeinderäte umgehend den Wunsch nach einer begrünten Alternative deutlich. Auch eine Lagerfläche für den Bauhof soll im östlichen Bereich hinter der Markthalle erhalten bleiben.

Das Material muss getrennt beprobt werden

Als Beprobungsfläche für die rund 5000 Kubikmeter belasteten Erdaushubs schlug Wohlfahrt einen Teil der landwirtschaftlichen Fläche gegenüber des Ammersee-Gymnasiums vor. Diese Fläche müsse, wie mit dem Wasserwirtschaftsamt besprochen, mit Folien ausgelegt, umzäunt und gesichert werden. Rund 3000 Quadratmeter Grund würden benötigt, da das Material getrennt beprobt werden müsse. Michael Behrendt (UBV) regte an, für diesen Zweck die beiden befestigten Parkbuchten in diesem Bereich der Staatsstraße zu nutzen, was nun geprüft werden soll. Hannerlore Baur (SPD) warnte aber davor, bestehende Parkplätze zweckentfremdet zu nutzen: „Der Töpfermarkt kommt, und bald auch der Sommer.“

„Das Problem haben alle Gemeinden“

Bürgermeister Herbert Kirsch (Dießener Bürger) sagte, dass die Gemeinde um den Aufwand der Beprobung grundsätzlich nicht herkommen werde. Außerdem seien Deponiefläche knapp, und keine einzige Deponie nehme unbeprobtes Material an. „Das Problem haben alle Gemeinden“, so Kirsch. Aus diesem Grund und mit Blick auf spätere Bauvorhaben schlug Ingenieur Wohlfahrt vor, über die Einrichtung einer festen Bebprobungsfläche nachzudenken. Der Festplatz am See scheide als temporäre Lagerfläche für belastetes Material grundsätzlich aus, er liege im Überschwemmungsgebiet. Problematisch, so Wohlfahrt, sei auch eine Bebprobung direkt auf der zukünftigen Parkfläche, da es dadurch zu monatelangen Bauunterbrechungen kommen könnte.

Auf dieser Fläche nördlich des Bahnhofs sollen die befestigten Parkplätze entstehen. Bild: Uschi Nagl

Eine Lanze für die Wohnmobilisten brach Gemeinderat Michael Hofmann (Bayernpartei). Schon jetzt werde die Zufahrt zur Entsorgungsstation in der Szene als Engstelle „bemault“, in der nun vorliegenden Planung bleibe mit einer Zufahrtsbreite von sechs Metern noch weniger Platz. Außerdem sprach sich Hofmann als einziger Gemeinderat vehement gegen die geplanten Parkplätze aus, die er für „unnötigen Blödsinn“ halte. Man müsse nicht fast zwei Millionen Euro ausgeben, nur um ein paar Autos besser abzustellen. Die Mehrheit der Marktgemeinderatsmitglieder war anderer Meinung und stimmte für das Projekt.