Bairische Klassiker

Ludwig Thomas Erzählung im ausverkauften Stadtsaal

Es ist zumindest im süddeutschen Raum die wohl bekannteste Weihnachtsgeschichte der Literatur: Der fest in Bayern verwurzelte Schriftsteller und große Satiriker Ludwig Thoma (1867-1921) hat die Geschehnisse rund um die Geburt Jesu vor 100 Jahren in schönstem Bairisch verreimt und für die Bevölkerung seiner Zeit verständlich, in die kalte alpenländische Winterszeit verlegt.

Und nicht nur das, Thoma hat auch Bemerkungen mit zeitlichem Bezug einfließen lassen, die aktuell sind wie eh und je. Vielleicht ist die Geschichte gerade deshalb beliebt und wird jedes Jahr an vielen Orten gelesen und unterschiedlich musikalisch umrahmt. In Landsberg war jetzt die Schauspielerin Monika Baumgartner mit den Wellküren Moni, Burgi und Bärbi plus Bruder Christoph Well zu Gast. Es war die erste öffentliche Konzertveranstaltung in der Aula der Mittelschule, dem neuen „Stadtsaal“, und die Veranstalter durften sich über ein erstes „Ausverkauft“ freuen.

Monika Baumgartner lesen zu hören, ist eine Wucht. Mit ihrer voll auf den Text eingehenden Art des Vortrags scheint sie dem Dichter gleichsam ihre Stimme zu leihen. Die Personen des Stücks werden lebendig, wer nicht zur Bühne schaute, vermutete dort einen verschneiten Winterwald und Leute, die sich durch den Schnee kämpfen. So beeindruckend war dieser Vortrag, dass unter den 500 Zuhörern von der ersten bis zur letzten Minute absolute Ruhe herrschte. Der ganze Saal schien sich mitbegeben zu haben auf die beschwerliche Tour von Nazareth nach Bethlehem.

Dazu kamen vier Vollblutmusiker, wie es alle aus der Großfamilie Well sind. Ihre Musikalität konnte bereits abgeschätzt werden, als Moni, Burgi, Bärbi und Christoph noch längst nicht auf der Bühne waren. Dort waren nämlich bereits an die zehn Instrumente aufgebaut und warteten darauf, bespielt zu werden. Lang dauerte es nicht. Christoph „Stofferl“ Well setzte sich an seine Harfe, spielte und sang gemeinsam mit seinen drei Schwestern. Die Harfe ließ weiter kleine Töne glitzern, Monika Baumgartner begann zu lesen.

Das war so heimelig, dass förmlich zu spüren war, wie es ruhig in den Köpfen der Anwesenden wurde. Immer, wenn es dramaturgisch passte, gab es im Lauf des Abends Musik. Mal war das A-cappella-Gesang, mal ein Blechbläserquartett. Es erklang urtümlich alpenländische Volksmusik mit Hackbrett und Gitarre. Immer wieder griffen die Musiker zu anderen Instrumenten, präsentierten Bekanntes in neuem Arrangement.

Sehr krätzig und dem Ernst des Textes angepasst, in dem es um die aufgeklappte Schere zwischen Arm und Reich ging, wirkte die Maultrommel, die Stofferl anschlug und die einen erschaudern ließ. (löbh)

