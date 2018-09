vor 37 Min.

Bald Bürgerbegehren „Erst planen, dann bauen“ in Landsberg?

Die Initiatoren fordern, dass die Verkehrsprobleme der Lechstadt angegangen werden. Grundstücke sollen vorerst nur sozial gebunden vermarktet werden.

Mehrere Landsberger Bürgerinitiativen wollen die städtische Bau- und Verkehrspolitik jetzt einem Bürgerentscheid unterziehen. Dazu soll ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht werden. Das Ziel: Die geplanten großen Wohnprojekte sollen solange auf sozialen Wohnungsbau und Einheimischenmodell beschränkt werden, solange die aus zusätzlichen Wohnungsbau ergebenden Verkehrsprobleme nicht gelöst sind.

Eine entsprechende Fragestellung wurde Stadtjustiziarin Petra Mayr-Endhart bereits zugesandt mit der Bitte, sie auf ihre rechtliche Zulässigkeit zu prüfen, informiert eine Pressemitteilung von Dietmar Fogt-Bergmann, dem Vertreter des Bürgerbegehrens. Als seine Stellvertreter fungieren Alois Filser und Dr. Rainer Gottwald.

In der Bürgerversammlung gab es bereits einen Antrag

Wörtlich lautet die Frage, die in einem Bürgerentscheid beantwortet werden soll: „Sind Sie dafür, dass die Weiterführung der geplanten großen Wohnbauprojekte z. B. am Wiesengrund, an der Staufenstraße, dem Reischer Talweg, der Ahornallee, der Pfettenstraße auf den sozialen Wohnungsbau und das Einheimischenmodell beschränkt wird, solange die bestehenden und sich daraus ergebenden zusätzlichen Verkehrsprobleme der Stadt nicht gelöst sind?“

Das Bürgerbegehren knüpft an einen Antrag aus der Bürgerversammlung im März an. Damals hatte Fogt-Bergmann im Namen von acht Bürgerinitiativen gefordert, neue Wohnbaugebiete erst dann auszuweisen, wenn ein Verkehrskonzept vorliegt. Im Stadtrat wurde der Antrag abgelehnt, denn, so die von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) artikulierte Befürchtung der Mehrheit, würde dem Antrag zugestimmt, „dann bauen wir die nächsten zehn bis 15 Jahre nichts mehr“.

Auch der Versuch der UBV, im Stadtrat einen Beschluss „im Geist“ des Bürgerantrags herbeizuführen, führte nicht zum Erfolg. Für den Fall, dass der Stadtrat nicht im Sinne des Antrags aus der Bürgerversammlung entscheiden würde, hatte Fogt-Bergmann bereits im April noch ein anderes Instrument ins Spiel gebracht: einen Bürgerentscheid. Der Startschuss dazu wurde nun laut Fogt-Bergmann bei einer Sitzung am Donnerstag gegeben.

Aufs Schongauer Dreieck bewegt sich „kritische Masse“ zu

In ihrem Begleittext zum Bürgerbegehren versuchen die Initiatoren mit einer Prognose aufzuzeigen, wie sich die geplanten Neubaugebiete auf den Verkehr auswirken. Sie verweisen auf statistische Zahlen: Laut „Welt-in-Zahlen.de kämen in Deutschland auf 1000 Einwohner 600 Pkw. So kämen auf das geplanten Wohngebiet Staufenstraße, das etwa 700 Einwohnern aufnehmen solle, rein rechnerisch 420 Fahrzeuge. Diese würden sich Richtung Schongauer Dreieck auf den Weg machen. Und dort träfen sie auf die Autofahrer, die aus dem Neubaugebiet an der Schongauer Straße hinzukommen und die Pkw-Lenker aus dem neuen „Katharinen-Karrees“.

Auch im Osten ist mit mehr Verkehr zu rechnen

Für die Initiatoren ist dies eine „kritische Masse“, die sich aufs Schongauer Dreieck zubewegt. Sie verweisen auch aus zwei Neubaukomplexe in der Katharinenvorstadt. Und an der Spöttinger sowie der Von-Kühlmann-Straße kämen dann Autos der Bewohner des Baugebiets „Urbanes Leben am Papierbach“ (ULP) hinzu. Bei angenommen 1500 Bewohnern des ULP-Gebietes seien dies 900 Fahrzeuge. Ein weiteres Neubaugebiet in der Pfettenstraße und Planungen im Osten – am Reischer Talweg und ein Hotelprojekt an der Weilheimer Straße – summieren sich nach Rechnung der Initiatoren auf 2500 Fahrzeuge mehr zwischen Landsberg-West und Landsberg-Ost. „Wie das gehen soll, bleibt in Anbetracht des bereits wahrnehmbaren Verkehrschaos ein Geheimnis.“

Die Initiatoren hoffen, dass Petra Mayr-Endhart die Fragestellung in den nächsten Tagen prüft und bis zum 5. Oktober eine Antwort vorliegt. „Erst wenn das geklärt ist, werden wir Unterschriften sammeln“, so Dietmar Fogt-Bergmann gegenüber dem Landsberger Tagblatt. (ger/smi)

