Bald ein Hotel mit Kirche?

Seepost-Erweiterung: Am geplanten Neubau direkt am Gotteshaus St. Jakob scheiden sich die Geister. Denkmalschützer sehen das Bauwerk gefährdet.

Von Renate Greil

Wird aus der „Kirche mit Gasthaus“ nun ein „Hotel mit Kirche“? Bei der Sitzung des Ausschusses für Dorfentwicklung in Schondorf brachte Bürgermeister Alexander Herrmann zum geplanten Hotelneubau an der Seepost Vertreter des Denkmalschutzes, der Kirchenverwaltung und den planenden Architekten der Investoren an einen Tisch. Wie berichtet, planen die Eigentümer des Areals um die Gaststätte Seepost in unmittelbarer Nähe zur Schondorfer Filialkirche St. Jakob (1149 erbaut) ein Hotel mit 27 Zimmern, einem großen Saal, Frühstückszimmer und zwei unterirdische Stockwerke, wobei eines als Tiefgarage mit 17 Stellplätzen genutzt werden soll.

Vor allem geht es um die Höhe

Der Ersatzbau für das Nebengebäude (Remise) der Gaststätte im Westen hat nach den Vorstellungen der Investoren nun eine Firsthöhe von 14,75 Metern statt der im Bebauungsplan „St. Jakob“ festgelegten maximalen Firsthöhe von elf Metern bei einer Wandhöhe von 6,50 Metern. Aus der Sicht des Denkmalschutzes geht es um das Bau- und Kunstdenkmal St. Jakob und um das Bodendenkmal unter und um die Kirche St. Jakob.

Dr. Thomas Hermann, Gebietsreferent vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, erläuterte, dass die Kirche eine von drei romanischen Langkirchen mit profanem Obergeschoss in Oberbayern sei. Deshalb sei sie ein Baudenkmal von bayernweiter Bedeutung. Die Kirche sei nahezu unverändert erhalten. Er zeigte alte Planzeichnungen, die zeigen, dass sich das Dorf Unterschondorf keilförmig zum See hin entwickelt. Die Kirche steht im Mittelpunkt. Drum herum waren Hofstellen der Fischer. Eine Gaststätte neben der Kirche sieht man bereits auf einem Foto aus dem Jahr 1870.

Die Kirche ist weithin sichtbar

Auch wenn die Gebäude rund um die Kirche mit der Zeit größer wurden, blieben diese mit der Firsthöhe unterhalb der Traufhöhe der Kirche. Als Landmarke bleibt St. Jakob auf dem Jakobsbergerl weithin sichtbar. Dies soll weiterhin so bleiben, deshalb müssten sich Neubauten der Kirche unterordnen. Dieser Ansicht schloss sich Kirchenpfleger Marius Langer an, der eine unangefochtene Hierarchie der Bedeutung sieht. Im gültigen Bebauungsplan sieht er die maximal möglichen Höhen. Der angedachte Hotelbau mit einem Vollgeschoss mehr konkurriere mit der Kirche. Weit mehr ins Spekulative geht es bei der Kirche unter der Erde.

Wie Bernhard Huber, Beisitzer katholische Kirchenverwaltung Schondorf, sagte, könnte die Kirche auf Eichenpfählen gegründet sein. In diesem Fall müsste sichergestellt werden, dass die Pflähle beim Tiefgaragenbau nicht trocken fallen. Hier erläuterte Planer Jürgen Stark vom Büro Stark Architekten aus München, dass der Grundwasserstand bei etwa 5,5 Metern Tiefe festgestellt wurde. Drei Bohrungen bei der Bodenuntersuchung hätten überwiegend Kiesschichten gezeigt, dabei sei nichts Auffälliges gefunden worden. Als Gefahrenpotenzial für die Kirche wurde das Heranrücken der Tiefgarage auf fünf Metern zur Kirche angesehen. Der Planer meinte, dass man auch zehn Meter weg bleiben könne, aber dafür würden weniger unterirdische Parkplätze gebaut.

52 oder 20 Parkplätze?

Unstimmigkeiten zwischen Investor und Gemeinde gibt es auch über die Anzahl der bereits abgelösten Parkplätze für die Gaststätte und Biergarten Seepost. Hier führte der Architekt 52 Parkplätze an, Bürgermeister Herrmann hatte 20 Parkplätze vermerkt. Wolfgang Schraml befürchtete ein Verkehrschaos. Zum Bodendenkmal gab Dr. Jochen Haberstroh, Referatsleiter vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Auskunft. Möglich sei es, dass sich unter und im Umfeld der Kirche ein Burgstall befindet. Spekuliert wird darüber, ob dort der einstige Sitz der Herren von Schondorf gewesen sei. Erbaut hat die Kirche laut Kirchenführer Chuonradus, ein Adeliger von Schondorf.

Mythen ranken sich auch um einen Erdstall, ein unterirdischen Stollenanlage aus dem zehnten bis zwölften Jahrhundert. Würde ein solcher bei Bauarbeiten gefunden, würde man ihn erhalten, so Haberstroh. Bei Baustellen rund um Kirchen seien auch Gräber zu erwarten. Eine Grabung an der Kirche schloss Haberstroh zum jetzigen Zeitpunkt aus, da dadurch Teile eines Bodendenkmales zerstört würden. Klar sei, so die Denkmalschützer, dass für das Hotelprojekt eine denkmalrechtliche Erlaubnis benötigt wird. Für Bürgermeister Herrmann stellte sich die Frage: „Geht es nicht auch eine Nummer kleiner?“

