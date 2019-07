vor 35 Min.

Bald tragen auch die Landsberger Polizisten Bodycams

Neue Dienstwaffe, neue Kameratechnik, Gewalt: Die Beamten der Polizeiinspektion Landsberg sind ständig gefordert. Warum der bisherige Vize-Chef vorerst das Kommando hat.

Von Dominic Wimmer

Wenn kein Chef im Haus ist, dann hat der Vize das Sagen – das ist in den meisten Jobs so. Und Michael Strohmeier ist bis auf Weiteres Chef bei der Polizeiinspektion (PI) Landsberg. Der 53-Jährige ist in den nächsten Monaten kommissarischer Dienststellenleiter. „Ich bin derzeit beauftragt, die Dienststelle zu führen. Der neue Leiter ist noch in der Organisation gebunden. Wir gehen davon aus, dass er zum Jahreswechsel kommt.“ Wir haben mit Michael Strohmeier und seinem Führungsteam über die aktuelle Polizeiarbeit im Landkreis gesprochen – und die war zuletzt sehr zeitintensiv angesichts diverser Großveranstaltungen.

Auch in Landsberg werden Polizisten immer öfter Opfer von Gewalt

Puls-Open-Air auf Schloss Kaltenberg, Ruethenfest und Kaltenberger Ritterturnier: Die Beamten der PI Landsberg hatten zusätzlich zur normalen Arbeit in den vergangenen Wochen einiges zu tun. „Das Ruethenfest ist erfreulicherweise gut abgelaufen. Polizeilich haben wir keinen dringenden Einsatz gehabt. Das meiste waren Verkehrsproblematiken. Wir mussten leider oft sagen: ,Das Gesperrt-Schild gilt auch für Sie.’“ Neu war hingegen, dass auch die Mitglieder der Sicherheitswacht patrouillierten, und dass eine massive Terrorabwehr, die an den Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände aufgestellt war, aufgefahren wurde. „Das waren Metallsperren auf der Straße, die verhindert sollen, dass unkontrolliert Fahrzeuge in den Bereich eindringen. Außerdem standen zwei Beamte mit Maschinenpistole an den Eingängen“, so Polizeihauptkommissar Stefan Mang.

Die Reaktionen der Besucher seien unterschiedlich ausgefallen. Von „Ist es nicht mehr sicher in Landsberg?“ bis hin zu „Schade, dass es soweit gekommen ist“. „Nicht aufhalten konnten wir die Schweden und Panduren“, so Mang über die erfolgreiche Plünderung der Landsberger Stadtkasse, die zum Ruethenfest dazugehört.

Ab Herbst kommen die sogenannten Bodycams

Doch Spaß beiseite. Die Polizeiarbeit wird umfassender. „Die Bodycam wird im Frühherbst kommen und der eine oder andere Beamte wird sie tragen“, blickt Michael Strohmeier auf die nächsten Monate. Die Beamten werden die kleinen Videokameras im Schulterbereich tragen. Im Frühjahr hatte das bayerische Innenministerium angekündigt, dass nach erfolgreichem Testbetrieb 1400 dieser Körperkameras für den Streifendienst angeschafft werden. Und so sieht der Einsatz in der Praxis aus. „Die Bodycams zeichnen nicht laufend auf, sondern der Betrieb wird durch den Kameraträger angekündigt und dass die Aufnahmen gegebenenfalls vor Gericht eingesetzt werden“, so der Erste Polizeihauptkommissar. Derzeit würden die Landsberger Beamten Stück für Stück geschult.

Doch nicht nur wegen der Bodycams stehen Schulungen an, sondern auch wegen der Einführung der neuen Dienstwaffe. Die 35.000 Beamten in Bayern tragen in Zukunft das Modell Heckler & Koch SFP9, die Umstellung läuft derzeit noch. Etwa 50 Prozent der Beamten bei der PI Landsberg haben das neue Modell schon. „Die Waffe ist größer und fällt mehr auf. Ich habe noch die alte. Bis Jahresende ist die komplette Dienststelle umgestellt“, sagt Michael Strohmeier. Der kommissarische Leiter hat seit Kurzem einen neuen Stellvertreter: Frank Brosch. Er stammt aus dem Landkreis, ist aber ansonsten stellvertretender Dienststellenleiter in Starnberg. „Nach jetzigem Stand bin ich für ein halbes Jahr abgeordnet“, so Brosch.

Polizisten werden beleidigt, angefasst und angegriffen

Womit sich die Beamten bayernweit beschäftigen müssen, ist die Gewalt gegen sie. Kürzlich stellte Innenminister Joachim Herrmann eine Bilanz zum Jahr 2018 vor. Damals wurde mit 7689 Fällen, in denen Polizisten angegriffen wurden, ein neuer Höchstwert registriert. Diese Entwicklung macht auch vor den Beamten im Landkreis Landsberg nicht Halt. „Auch wir stellen diese Tendenz fest. Die Akzeptanz gegenüber staatlichen Stellen nimmt ab. Wir werden genauso schwach angeredet wie Beamte im Finanzamt“, sagt Michael Strohmeier.

Das Thema Anfassen sei früher ein absolutes No-Go gewesen. Wegschubsen sei heute schon fast Standard – auch in Landsberg. Als Beispiele für Gewalt gegen Polizeibeamte nennt er den Angriff auf Beamte mit Reizgas im Wildpark oder durch den Wurf mit einem Gegenstands in einer Kauferinger Asylunterkunft. Pro Monat gebe es im Schnitt zwei bis drei Anzeigen wegen Beleidigung oder tätlichem Angriff auf Beamte – Tendenz steigend. Auch dass die Kollegen im Einsatzdienst am Revers gepackt würden, häufe sich. Und Frank Brosch hat festgestellt: „Es gibt oft aggressives Verhalten, bei dem man schon auf Durchzug schaltet.“ Michael Strohmeier ergänzt: „Nichtsdestotrotz haben wir einen sehr guten Kontakt zu den Bürgern in Landsberg und werden im Großen und Ganzen respektvoll behandelt.“

