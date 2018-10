00:36 Uhr

Balladen, Sonaten und eine kleine Maus

Die neue Saison der Landsberger Rathauskonzerte startet am 13. Oktober. Zum Auftakt gibt es Musik für Kinder. Bei den Konzerten wird eine halbe Stunde vorher ins Werk eingeführt

Landsberg Die Landsberger Rathauskonzerte beginnen zur neuen Saison im Oktober mit einem großen Kinderkonzert. Dass Musik nicht nur etwas für kleine Mäuse, sondern auch für ein junges Publikum ist, zeigt laut Pressemitteilung der Stadt, das musikalische Mauseabenteuer „Anton aus dem Opernhaus“ von Fritz Winter und Hannes Muck, das am Samstag, 13. Oktober, ab 15.30 Uhr zu erleben ist.

Arrangiert für drei Trompeten, drei Posaunen und mit Erzählerin präsentiert das kurzweilige Kinderkonzert einige der bekanntesten und schönsten Melodien des Musiktheater-Repertoires, unter anderem von Bach, Mozart, Mussorgski und Humperdinck. Ein kurzweiliges Vergnügen für die ganze Familie, geeignet für Kinder ab sechs Jahren.

Am Samstag, 3. November, steht ein besonderer Abend mit romantischen Werken für Kontrabass und Klavier auf dem Programm. Es spielen der Solobassist der Berliner Philharmoniker Matthew McDonald und sein Duopartner, der französische Pianist Yannik Rafalimanana, Stücke des italienischen Virtuosen Giovanni Bottesini sowie Werke der großen Romantiker Robert Schumann und Johannes Brahms.

Der 12. Januar bringt ein Wiedersehen mit Hisako Kawamura und Uli Witteler, die bereits in der Saison 2015/16 in Landsberg zu Gast waren. Mit dabei ist diesmal der Portugiese Jano Lisboa, Solobratscher der Münchner Philharmoniker. Der besondere Reiz dieses Trio-Konzerts liegt in der Kombination der tiefen Streichinstrumente Viola und Violoncello, die zusammen mit der Pianistin Originalwerke von Beethoven (op. 11) und Brahms (op. 114) zur Aufführung bringen.

Auch das Trio mit Freddy Kempf, Katja Lämmermann und Franz Lichtenstern war bereits vor einigen Jahren im Rathausfestsaal zu erleben. Im Zentrum des Konzerts am Sonntag, 24. Februar, steht diesmal das berühmte Trio in Es-Dur op. 100 von Franz Schubert, einer der Höhepunkte der Trioliteratur. Außerdem erklingt aus Beethovens drei Trios op. 1 die Nr. 3 in c-Moll und das hochvirtuose Trio elegiaque von Sergej Rachmaninow.

Der Gewinner des ARD-Wettbewerbs, Matthias Racz, Solofagottist des Tonhalle Orchesters Zurich, spielt am Sonntag, 24. März mit seiner Pianistin Anne Hinrichsen einen Sonatenabend. Natürlich darf die bekannte Sonate von Camille Saint Saëns nicht fehlen. Dazu kommt neben Werken von Michail Glinka und Ivan Erod auch ein Werk des Schweizer Jazz-Musikers und Komponisten Daniel Schnyder.

Die Saison klingt aus mit einem Balladenabend am Sonntag, 5. Mai: Mathias Hausmann ist einer der interessantesten jungen Sänger auf internationalen Bühnen und zurzeit als Ensemblemitglied am Staatstheater am Gärtnerplatz in der Titelrolle von Mozarts „Don Giovanni“ zu erleben. Seine Gesangsausbildung absolvierte er in Graz, Wien und am Royal College of Music in London. Für seinen ersten Auftritt in Landsberg konnte Mathias Hausmann den Pianisten und zweimaligen „Echo“-Preisträger Gerold Huber als Partner gewinnen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Konzert interpretieren die beiden Künstler Balladen und Lieder von Franz Schubert, Carl Loewe und Franz Liszt. (lt)

Vorverkauf Alle Konzerte finden im Festsaal des Historischen Rathauses statt. Beginn der Abendkonzerte ist um 18 Uhr, Werkeinführung jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. Das Kinderkonzert beginnt um 15.30 Uhr (keine Werkeinführung). Karten gibt es im Theaterbüro in der Schlossergasse, im Reisebüro Vivell sowie online unter www.rathauskonzerte-landsberg.de und– soweit verfügbar – an der Abendkasse.

