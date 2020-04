Basketball: Für Leonie Fiebich geht ein Traum in Erfüllung

Plus Die Baskteballerin Leonie Fiebich aus Landsberg darf in die nordamerikanische Eliteliga. Für welchen Verein sie spielen darf.

Für die Basketballspielerin Leonie Fiebich aus Landsberg geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Die 20-Jährige darf auf eine Karriere in der nordamerikanischen Eliteliga WNBA hoffen. Leonie Fiebich und Luisa Geiselsöder aus Ansbach fanden in der zweiten Draft-Runde ihre Teams.

Die Landsbergerin wurde an 22. Stelle von den Los Angeles Sparks ausgewählt. Fiebichs Heimatverein ist die DJK Landsberg. Bereits im Alter von 14 Jahren spielte sie neben ihren Einsätzen im Nachwuchsbereich auch für Landsbergs Damen. Als Jugendliche wechselte die aus einer Basketball-Familie stammende Flügelspielerin zur TS Jahn München und wurde dort Stammkraft in der 2. Bundesliga. Im August 2018 wurde Fiebich vom Bundesligisten TSV 1880 Wasserburg unter Vertrag genommen. Sie wurde als bester Bundesliga-Neuling der Saison 2018/19 ausgezeichnet. In der jüngst abgebrochenen Saison bestritt sie wegen eines Kreuzbandrisses aber nur eine Partie für den Ex-Serienmeister.

Mit der U18 Nationalmannschaft holte Leonie Fiebich (Mitte) im Sommer 2018 den Europameistertitel. Bild: FIBA

Im Sommer 2018 wurde Leonie Fiebich mit der deutschen Mannschaft U18-Europameisterin. Sie erzielte während des Turniers in Italien pro Spiel im Schnitt 11,7 Punkte und 8,7 Rebounds und wurde in die „Mannschaft des Turniers“ gewählt. Im Oktober des gleichen Jahres wurde die heute 20-Jährige erstmals ins Aufgebot der deutschen Damen-Nationalmannschaft berufen. Im Sommer vergangenen Jahres nahm sie an der U19-Weltmeisterschaft in Thailand teil, erlitt im Achtelfinalspiel gegen die USA jedoch einen Kreuzbandriss und fiel seither aus.