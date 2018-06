Bauen in Landsberg: Kleinstadt wird Mittelstadt

In der Staufenstraße in Landsberg wird massiv gebaut. Gerald Modlinger erklärt, was das für die Stadt bedeutet.

Stadtbaumeisterin Birgit Weber lobt zwar das Wettbewerbsverfahren und die Beteiligung der Bürger beim Wohnprojekt an der Staufenstraße in den höchsten Tönen. Ob die Kritiker der Neubebauung im Landsberger Südwesten jedoch mit dem Ergebnis des Wettbewerbs ebenso zufrieden sind, darf bezweifelt werden. Auch wenn von einem Gartenstadtcharakter die Rede ist, an der Massivität der geplanten Bebauung hat sich nach der Bürgerwerkstatt nicht wirklich etwas geändert.

Punkten in Sachen Verkehr

Punkten kann die überarbeitete Planung jedoch in Sachen Verkehr – zumindest für die Staufenstraße, an der es nun nur noch eine Zufahrt kurz nach der Abzweigung von der Erpftinger Straße geben soll. Ansonsten wird das Verkehrsaufkommen im Landsberger Westen bei mehr als 500 neuen Bewohnern weiter zunehmen.

Insgesamt macht der Siegerentwurf aber einen guten Eindruck. Eines wird freilich auch anhand dieser Planung immer deutlicher: Die Verwandlung Landsbergs von einer Kleinstadt in eine mittelgroße Stadt ist voll im Gange.

