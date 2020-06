vor 18 Min.

Bauen in Landsberg: Wenn’s mal wieder teurer wird

Plus Die Bahnüberführung für das Baugebiet am Papierbach in Landsberg kostet mehr als gedacht. Was die Stadt bezahlen muss.

Von Thomas Wunder

Erst waren es 1,3 Millionen Euro, die die Bahnüberführung im neuen Baugebiet „Urbanes Leben am Papierbach“ kosten sollte. Dann waren es 3,1 Millionen Euro und schließlich wurden dem Finanzausschuss des Stadtrats jetzt rund fünf Millionen Euro präsentiert. Wie es dazu kommen konnte, erklärte Tiefbauamtsleiter Hans Huttenloher den Stadträten. Und auch, welchen Anteil der Kosten die Stadt selbst bezahlen muss.

Im Dezember 2017 hatte Huttenloher einen groben Richtwert von 1,3 Millionen Euro genannt. „Es ist schwer, vor der Vergabe eine Kostenschätzung abzugeben“, sagte er im Finanzausschuss. In der Sitzungsvorlage wurden dann die Baukosten für die Überführung mit 3,1 Millionen Euro angegeben, doch auch diese Zahl gilt mittlerweile nicht mehr.

Das Bauwerk steht komplett im Grundwasser

Die aktuellen Baukosten betragen laut Huttenloher 3,4 Millionen Euro für das Brückenbauwerk. Brücke und Widerlager selbst würden lediglich mit 700.000 Euro zu Buche schlagen. Doch weil das Bauwerk mit einer Spannweite von zwölf Metern komplett im Grundwasser gebaut werden müsse, erhöhten sich die Kosten auf 3,4 Millionen Euro.

Doch damit nicht genug. Nach ihrer Fertigstellung geht die Brücke in das Eigentum der Deutschen Bahn über, die für die Unterhaltskosten 400.000 Euro verlangt. Zusätzlich müssen für die Entwässerung im Falle eines Grundwasseranstiegs 300.000 Euro investiert werden. Plus diverse Nebenkosten in Höhe von 676.000 Euro stehen am Ende Gesamtkosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro.

Davon bezahlen muss die Stadt rund 1,3 Millionen. Der Investor des neuen Baugebiets, ehret+klein, übernimmt laut städtebaulichem Vertrag 60 Prozent der Kosten, also etwa drei Millionen Euro. Und dann rechnet die Stadt noch mit einem Zuschuss des Freistaats in Höhe von rund 700.000 Euro.

