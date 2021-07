Bauland wird im Landkreis Landsberg immer teurer

Plus Die Nachfrage nach Wohnraum im Landkreis Landsberg steigt. Das hängt Experten zufolge auch mit der Pandemie zusammen. Wo die Preise besonders hoch sind.

Das Thema Wohnen treibt die Menschen im Landkreis Landsberg um. Denn mit der Nachfrage gehen auch die Kosten in die Höhe und es stellt sich die Frage: Wer kann sich den Traum vom Eigenheim überhaupt noch erfüllen? Das LT hat bei Experten nachgefragt, wie sich der Wohnungsmarkt in Zukunft entwickeln wird. Wo die Preise schon jetzt besonders hoch sind und wo es sich (noch) relativ günstig bauen lässt.