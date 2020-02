vor 22 Min.

Bauerndemo vor Edeka-Zentrallager könnte Nachspiel haben

In der Nacht auf Montag haben Landwirte in Landsberg die Zufahrt zum Edeka-Zentrallager blockiert und gegen die Preispolitik demonstriert.

Plus Nach der Protestaktion Dutzender Landwirte vor dem Edeka-Zentrallager in Landsberg ermittelt die Polizei weiter. Derweil hat der Lebensmittelkonzern auf die Anfrage unserer Zeitung reagiert.

Von Stephanie Millonig

In der Nacht auf Montag haben Landwirte die Zu- und Abfahrten am Edeka-Zentrallager in Landsberg blockiert. Ihnen droht ein juristisches Nachspiel.

Ob und wie diese Aktion ein Nachspiel für die Bauern hat, ist im Moment noch offen. Edeka gibt zu der Blockade mehrerer Zentrallager in ganz Bayern grundsätzlich keine Auskunft, wie ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage des LT sagte. Beim Landratsamt liegen laut Pressesprecher Wolfgang Müller die Ermittlungen der Polizei noch nicht vor. In der Nacht auf Montag standen – wie berichtet – 57 Schlepper und einige Autos vor den Zufahrten am Edeka-Zentrallager in Landsberg. Angemeldet worden war die Versammlung nicht. Für die Polizei handelte es sich auch um keine sogenannte Spontandemonstration, denn der müsse ein aktueller Anlass zugrundeliegen, so Michael Strohmeier von der Polizei Landsberg. Somit könnte die Schlepperblockade als Verstoß gegen das Versammlungsrecht gewertet werden. In Deutschland sind die Richtlinien, die für Versammlungen gelten, genau geregelt.

