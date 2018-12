Baugebiete: Wachsen, aber schön langsam

Das Mehr an Verkehr ist eine störende Auswirkung der neuen Baugebiete: Deshalb rät Lt-Redakteurin Stephanie Millonig zu einer maßvollen Bebauung.

Landsberg wächst bis 2033 weniger schnell wie gedacht – und das ist gut so. Allein die Themen, die im Stadtrat behandelt wurden, zeigen, was in die Infrastruktur investiert werden muss, um dem Mehr an Bürgern, vor allem jungen Bürgern, gerecht zu werden. Ganz zu Schweigen vom Mehr an Verkehr, das sorgt ja bereits für kontroverse Diskussion.

Hausaufgaben in Sachen Kinderbetreuung

Das jetzt prognostizierte Plus von 4000 Einwohnern mehr, bleibt noch unter dem vom Stadtrat vorgegebenen Wert von einem Prozent, welcher nicht überschritten werden sollte. Damit ist man in der Lechstadt im grünen Bereich, muss aber wie im Stadtrat diskutiert, seine Hausaufgaben in Sachen Kinderbetreuung und Vorhalten von Schulräumen, aber auch Pflegeeinrichtungen, machen.

Deutschlandweit ein anderer Trend

Betrachtete man die Situation dagegen deutschlandweit, wünscht man sich eine ausgeglichenere Situation und einen Wachstumstrend nicht nur im wirtschaftsstarken Süden, in Bayern und Baden-Württemberg. Denn mancher Ort in den östlichen Bundesländern blutet aus, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind laut Zeitungsberichten die beiden Länder, die am meisten an Bevölkerung verlieren werden.

