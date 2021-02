vor 16 Min.

Baumarbeiten: Verkehrsbehinderungen in Landsberg

Auf Autofahrer warten demnächst Behinderungen in Landsberg. Denn das Forstamt kündigt Baumpflegearbeiten an. Wann die Arbeiter mit der Motorsäge anrücken.

Nach einer Prüfung durch das Forstamt der Stadt finden in nächster Zeit zahlreiche Baumpflegearbeiten im Bereich der Innenstadt und entlang von Geh- und Wanderwegen statt. Das hat teilweise Auswirkungen auf den Verkehr.

Besonderes Augenmerk gilt bei der Baumpflege den Eschen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Viele Eschen würden am Eschentriebsterben und am Eschenkrebs leiden. Vor allem das Eschentriebsterben schreite in ganz Europa unaufhaltsam voran. Im belaubten Zustand seien Schwerpunkte der Krankheit oft erst zu erkennen, wenn der Baumpfleger ganz oben direkt die Krone prüft.

Beim Eschenkrebs handele es sich um eine bakterielle Krankheit am Stamm, an Ästen und an Zweigen. Erkennbar sei sie durch schwarze, im Umriss rundliche oder längliche Gewebewucherungen, die zunächst eine glatte, bald aber durch Zerreißen der Borke eine stark raue Oberfläche aufweisen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Forstamt kontrolliere daher zur Verkehrssicherungspflicht regelmäßig erkrankte Alteschen entlang von Wegen und in öffentlichen Anlagen.

Die meisten Bäume sollen erhalten bleiben

Laut Pressemeldung werden auch alle anderen Bäume kritisch beleuchtet und gepflegt. Das Forstamt betreibe die Baumpflege und Kronensicherung mit viel Aufwand, um die Bäume und das durch sie prägende Stadtbild zu erhalten. Neben Kronenschnitt, Kronenpflege und Totholzentnahme würden auch Sicherungsmaßnahmen mit Bändern zur Stabilisierung vorgenommen und eine Vitalitäts- und Stabilitätseinschätzung durchgeführt.

Welche Straßen in Landsberg betroffen sind

Im Stadtgebiet erfolgen in den nächsten Wochen in folgenden Straßenzügen und Bereichen Baumpflegearbeiten: Schwaighofstraße mit Ringverkehr, Parkplatz Waldfriedhof, Lena-Christ-Straße, Iglinger Straße, Rot-Kreuz-Straße, Parkplatz Max-Friesenegger-Straße, Ummendorfer Straße bis Einfahrt Campingplatz, Israel-Beeker-Straße, Lechstraße mit Umfahrung Inselbad im Bereich der Tiefgarage sowie Am Englischen Garten. Dabei kann es, wegen der Einsatzwagen und der Hebebühnen immer wieder für kurze Zeit zu leichten Behinderungen und einseitigen Straßensperrungen kommen, teilt die Stadt mit.

Weitere Baumpflege-Arbeiten finden stadtauswärts entlang der Weilheimer Straße ab Ecke Ummendorfer Straße bis zur Einmündung in die Ortsumgehung auf der Höhe „Freies Feld“ statt. Von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Februar, wird der Bereich laut Stadt komplett gesperrt. Eine Umleitung für den Verkehr werde eingerichtet. In dieser Zeit müssten alte und massiv vom Eschentriebsterben befallene Bäume entnommen werden. Die massiven Wurzeln würden zudem mittlerweile vielfach den Asphalt haben und stünden sehr nah am Fahrbahnrand. Eine Ersatzpflanzung sei geplant. (lt)

