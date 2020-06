vor 49 Min.

Bauprojekt Papierbach: Was die neue Bahnüberführung kostet

Die Begleitarbeiten für die Bahnüberführungen auf dem Gelände am Papierbach in Landsberg haben begonnen.

Plus Die ersten Arbeiten für die Brücke auf dem Gelände am Papierbach in Landsberg haben begonnen. Warum das Bauwerk teurer wird, als zunächst geschätzt.

Von Thomas Wunder

Die Begleitarbeiten für die Bahnüberführung im neuen Baugebiet Urbanes Leben am Papierbach (ULP) in Landsberg sind vor Kurzem für 1,7 Millionen Euro vergeben worden. Beiderseits der Bahnlinie wird derzeit eine Baugrube ausgehoben, um den städtischen Mischwasserkanal zu verlegen. Das Brückenbauwerk selbst wird im Jahr 2022 errichtet. Und es wird teurer als vor eineinhalb Jahren geschätzt.

Für dieses Bauwerk sind die Pläne beim Eisenbahnbundesamt bereits eingereicht worden. Liegt die Freigabe vor, kann laut Stadtverwaltung mit der Ausschreibung für die eigentliche Brücke begonnen werden. Mit der Freigabe rechne man frühestens in einem Jahr.

Stadträte sind über die Mehrkosten informiert

In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am Mittwoch geht es unter anderem um das Honorar für das mit der Objekt- und Tragwerksplanung beauftragte Ingenieurbüro aus München. Es wird rund 491.000 Euro betragen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, fast 200.000 Euro mehr als noch im Dezember 2017 angenommen. Das Honorar ist an die Baukosten gebunden. Die waren beim Stadtratsbeschluss im Dezember 2017 auf 1,3 Millionen Euro geschätzt worden. Über die Mehrkosten hat Tiefbauamtsleiter Hans Huttenloher die Stadträte längst informiert. Die 3,1 Millionen Euro seien im Haushalt eingeplant.

Die zehn Meter breite Überführung, unter der ein Geh- und Radweg von der Spöttinger Straße zum neuen Lady-Herkomer-Steg (Lechsteg) führen wird, muss laut Huttenloher komplett im Grundwasser errichtet werden. Das sei sehr aufwendig. Es müsse unter anderem eine provisorische Brücke eingeschoben werden, damit die Arbeiten an der neuen Brücke durchgeführt werden können.

Die Arbeiten sollen nach momentanem Stand im Frühjahr 2022 beginnen. Dann würden die Bahnüberführung und die Rampen errichtet. Sperrungen der Bahnstrecke für die Zeit der Bauarbeiten seien bereits genehmigt. Die Arbeiten können allerdings erst ausgeschrieben werden, wenn das Eisenbahnbundesamt die Ausführungsplanung genehmigt hat.

