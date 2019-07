Baurecht: Keine Extrawurst für die Sparkasse Landsberg-Dießen

Plus Warum das Landsberger Bauamt den Stadträten empfiehlt, für die Umnutzung der ehemaligen Trikotagenfabrik auf einen 30-Prozent-Anteil von Sozialwohnungen ausnahmsweise zu verzichten. Der Bauausschuss lehnt eine solche Sonderbehandlung jedoch ab.

Für den Umbau der ehemaligen Trikotagenfabrik wird dem Bauherrn keine Extrawurst gebraten: Auch dabei wird die Stadt Landsberg ihre Richtlinien zur Sozialgerechten Bodennutzung (SoBon) anwenden. Das Bauamt hatte davon absehen wollen. Doch für eine solche Sonderbehandlung sah der Bauausschuss keinen Anlass.

Wohnungen und Räume für die Lebenshilfe

Der Industriebau an der Saarburgstraße gehört der Sparkasse Landsberg-Dießen, der er im Rahmen einer Insolvenz zufiel. Die Sparkasse will das Gebäude umbauen und umnutzen und es vermieten, berichtet der für das Kreditinstitut tätige Architekt Johann Müller-Hahl. Geplant ist unter anderem, das Gebäude etwas zu erhöhen, um ein drittes Geschoss zu gewinnen. In den oberen beiden Etagen sind 18 Mietwohnungen vorgesehen. Das Parterre soll an die im ehemaligen Unteroffiziersheim ansässige Lebenshilfe vermietet werden.

Der Beginn dieser Überlegungen liegt schon einige Jahre zurück, der Beschluss, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern, wurde 2014 gefasst. Seither ist viel passiert. Bei der Planung mussten nicht nur zahlreiche Probleme wie der Lärmschutz (wegen der benachbarten Feuerwehr und Supermarkt-Anfahrt) gelöst werden, erklärt Planer Müller-Hahl, warum erst nach fünf Jahren ein Planentwurf vorliegt.

Im März 2015 gab es eine grundsätzliche Änderung

In diesen fünf Jahren wurde in Landsberg auch eine grundsätzliche Neuerung eingeführt: Wem die Stadt zusätzliche Baurechte gewährt, der muss einen Beitrag fürs Allgemeinwohl leisten, Stichwort SoBon-Richtlinie: Bei neuen Wohnungen muss ein 30-prozentiger Anteil von gefördertem Wohnungsbau gewährleistet sein. Außerdem erwartet die Stadt einen Anteil für infrastrukturelle Versorgung. Bei der ehemaligen Trikotagenfabrik wären dies sechs Sozialwohnungen und acht Kinderbetreuungsplätze. SoBon gilt für alle Bebauungsplanverfahren, für die zum Zeitpunkt des SoBon-Beschlusses im März 2015 die Planungen noch nicht öffentlich ausgelegt worden waren – damit auch für die Sparkassenplanungen in der Saarburgstraße. Diese kamen ja erst wieder im Mai 2019 im Bauausschuss auf den Tisch.

Allerdings: Von SoBon, so sagt Architekt Johann Müller-Hahl, sei im Zusammenhang mit dem Sparkassenprojekt seither nie die Rede gewesen. Tatsächlich empfahl das Bauamt auch jetzt noch dem Bauausschuss, die SoBon-Richtlinie nicht anzuwenden. Begründet wurde dies damit, dass der Beschluss, den Bebauungsplan zu ändern, bereits vor der SoBon-Entscheidung gefasst worden sei. Doch das, so machte Wolfgang Neumeier (UBV) aufmerksam, sei gar nicht das Kriterium. Entscheidend sei nicht der Aufstellungsbeschluss, sondern der Auslegungsbeschluss. Darauf hatte er auch schon in der vorangegangen Bauausschusssitzung hingewiesen. Daraufhin wurde das Thema vertagt.

Sorge um die "konstruktive Zusammenarbeit"

Inzwischen hat zwar das Bauamt diesen Sachverhalt so bestätigt. Allerdings wurde in der Sitzungsvorlage nun ein „Härtefall“-Argument nachgeschoben, nach dem von der SoBon-Pflicht abgesehen werden könne. Wörtlich heißt es in der Sitzungsvorlage für den Bauausschuss: „Um hier keinen unbilligen Härtefall zu schaffen und um die bisherige Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Projektbeteiligten konstruktiv weiterzuführen, wird seitens der Verwaltung empfohlen, in diesem Einzelfall von einer Anwendung der SoBon-Richtlinie abzusehen.“ Außerdem verweist das Bauamt auf den sozialen Charakter der Erdgeschoss-Vermietung an die Lebenshilfe, die 36 Prozent der Gesamtfläche beanspruchen werde.

Im Bauausschuss zündete das Härtefall-Argument jedoch nicht: „Über das Urbane Mischgebiet wird die Nachverdichtung nochmals aufgedoppelt“, sagte Wolfgang Neumeier, „der Bauträger hat das Optimale herausgeschnitten.“ Die Vermietung an die Lebenshilfe dürfte wohl ein ganz normales Mietverhältnis darstellen – und sei ja gerade notwendig, um ein Urbanes Mischgebiet zu bekommen. Offen – zumindest im öffentlichen Sitzungsteil – blieb die Frage von Henrik Lüßmann (Grüne), ob die Sparkasse von der Lebenshilfe eine marktübliche Miete verlange oder eine Art Sozialrabatt gewähre. Nach kurzer Nichtöffentlichkeit wurde dann einstimmig beschlossen: Die SoBon-Richtlinie wird angewandt.

Was der Architekt dazu sagt

Planer Johann Müller-Hahl sieht die Sache gelassen, auch wenn sich die Wirtschaftlichkeit des Projekts nun etwas anders darstelle und umgeplant werden müsse. Er betont: „Es ist uns vom Bauamt dreimal gesagt worden, dass hier SoBon nicht greift.“ Trotz der neuen Sachlage sieht er aber kein grundsätzliches Problem: „Die Sparkasse ist auch kein Härtefall.“ Der jetzige Beschluss sei „überhaupt kein Drama“. Schwierig könnte jedoch der zeitliche Faktor im Hinblick auf die Lebenshilfe werden: Diese plane, das ehemalige Unteroffiziersheim eventuell durch einen Neubau zu ersetzen. In dieser Neubauphase bräuchte die Einrichtung eine vorübergehende andere Unterkunft.

Keine gute Figur machte das Bauamt in dieser Angelegenheit, findet LT-Redakteur Gerald Modlinger. Eine peinliche Vorstellung