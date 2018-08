20:00 Uhr

Bauvorhaben Brudergasse: Der Insolvenzantrag wird gestellt

Baustopp an der Baustelle am Vorderanger. Hier wurde bislang noch nichts sichtbar erneuert.

Die Projektgesellschaft Vorderer Anger/Brudergasse befindet sich in einer wirtschaftlichen Schieflage. Das teilt Anwalt Joachim Feller mit. Die VR-Bank Landsberg-Ammersee will nun den Kredit kündigen.

Von Alexandra Lutzenberger

Der Insolvenzantrag musste nun wohl doch gestellt werden. Alle Bemühungen, einen neuen Investor für das kleine Baugebiet an der Brudergasse in Landsberg zu finden, scheinen gescheitert zu sein. Bisher wurde niemand gefunden und deshalb will die VALL GmbH, also die Projektgesellschaft Vorderer Anger/Brudergasse, den Insolvenzantrag stellen. Laut Anwalt Joachim Feller sei dies bereits vom Bauherren in die Wege geleitet worden.

Lesen Sie auch: Landsberger Altstadt: Wenn der Denkmalschutz viel kostet

Alle Investoren haben abgesagt

Auch die Käufer der Häuser und Wohnungen wurden bereits über diesen Schritt informiert. Viele Gespräche hatten stattgefunden, um doch noch einen neuen Investor zu finden. „Doch diese hätten abgesagt“, so Feller. Da die finanzierende Bank angekündigt habe, den Kredit zu kündigen, sei die GmbH gezwungen gewesen, Insolvenzantrag zu stellen. Feller erläuterte, dass das Bauvorhaben vor allem wegen der Ausgrabungskosten für einen alten Friedhof aus dem 17. Jahrhundert (unter dem Baugebiet) an der Johanniskirche in die „finanzielle Schieflage“ geraten sei. „Die Kosten dafür und die damit verbundene Verzögerung auf der Baustelle haben wesentlich zur heutigen Situation beigetragen“, so Feller.

Die Bank, so schreibt Feller in einer E-Mail an die Käufer der Wohnungen, habe die Kredite gekündigt, weil sie davon ausgehe, dass die VALL GmbH „nicht vollständig und offen ihre Vermögensverhältnisse dargelegt“ habe. „Diese Annahme ist unrichtig. Die Gerüchteküche und der damit einhergehende Vertrauensverlust haben zur Kündigung geführt.“ Künftiger Ansprechpartner für alle Käufer wird ein noch zu bestimmender Insolvenzverwalter sein, so Feller.

Die Bank will sich einer Lösung nicht verschließen

Martin Egger, Vorstandsmitglied der VR-Bank Landsberg-Ammersee, bestätigte, dass die Bank den Kredit kündigen werde. Das habe mehrere Gründe, so Egger, über die er öffentlich nicht sprechen könne. „Wie es weitergeht, werden wir sehen. Es ist schwierig, weil viele Einzelinteressen abzuwägen sind.“ Die Bank werde sich aber einer Lösung nicht verschließen.

Der Insolvenzverwalter werde nun prüfen, ob eine Überschuldung vorliegt, so Anwalt Joachim Feller. Wie es genau weitergeht, weiß momentan noch keiner.

Baubeginn für die Gebäude war 2015. Die Gebäude in der Brudergasse stehen bereits, sind aber nicht fertig, das Haus mit den alten Grabsteinen steht ziemlich verdeckt inmitten der neuen weißen Häuser. Geplant war es, dort Gewerbe, Gastronomie und Wohnungen anzusiedeln. Zwei neue Gebäude sind entstanden. Am Haus beim Mühlbach sind große Wohnungen zwischen 110 und 150 Quadratmetern und eine kleinere Wohnung entstanden. Niedriger ist das Haus zwei entlang der Brudergasse mit einem geplanten Gasthaus im unteren Bereich. Oben sind zwei Wohnungen eingeplant. Das Haus drei ist das ehemalige Atelier- und Ausstellungsgebäude. Es ist zum Teil erhalten und in der Fassade sind Grabsteine eingefügt.

Das Haus vier (das ehemalige Bestandshaus) am Vorderanger 213 soll künftig einen Laden und elf barrierefreie Wohnungen beherbergen. Auch ein Aufzug war in Planung. Der Quadratmeterpreis für die Wohnungen betrug nach Angaben des damaligen Bauleiters 4500 Euro im Durchschnitt. 2015 hieß es, dass alle Wohnungen bereits verkauft seien. Zwei der Häuser sind bereits bewohnt und das unter sehr schwierigen Voraussetzungen. Das LT berichtet weiter.

Themen Folgen