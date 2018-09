00:36 Uhr

Bayern nicht zubetonieren

Die Direktkandidaten im Stimmkreis: Michael Hofmann (Bayernpartei)

Am 14. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. In Oberbayern treten 17 Parteien an, zehn davon haben im Stimmkreis Landsberg, Fürstenfeldbruck/West Direktkandidaten aufgestellt. Wir stellen sie vor und fragen sie nach ihren politischen Schwerpunkten. Den Anfang macht Michael Hofmann (Bayernpartei).

Nennen Sie zwei Themen, die für den Stimmkreis bedeutsam sind und die Sie im Landtag besonders vertreten wollen.

Michael Hofmann: Die Nachverdichtung und die damit verbundenen Probleme.

Welche Vorschläge zur Lösung dieser Probleme können Sie machen?

Hofmann: Es kann und muss nicht jeder in Landsberg, Fürstenfeldbruck oder Dießen und Umgebung wohnen. Wir geraten an die Grenzen des Zumutbaren. Wo früher Einfamilienhäuser in Gärten mit zirka 800 Quadratmeter Garten standen, werden heute auf diesem Grundstück sechs Doppelhäuser mit Stellplätzen gebaut. Wir betonieren unser schönes Bayern zu.

Jeder neue Wohnungsbau erfordert wiederum Straßen, Kindergärten Schulen und so weiter. Die erforderliche Infrastruktur muss mitwachsen. Dies tut sie meistens nicht. Der Denkmalschutz muss gestärkt werden. Er ist meist ein zahnloser Tiger.

Die Planungshoheit der Gemeinde liegt laut Bayerischer Verfassung in den Händen der Kommunen. In der Praxis entscheiden aber oft das Landratsamt oder irgendwelche EU-Gesetze, wie wir bauen müssen. Die Rechte der Kommunen müssen gestärkt werden. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, auch alte, ortsprägende Bäume innerorts unter Ensembleschutz zu stellen.

Warum sind Sie für die Bayernpartei aktiv?

Hofmann: In der Bayernpartei bin ich endlich angekommen. Das ist ein Programm, das mir zu 100 Prozent entspricht. Alle Bayernpartei-Mitglieder, die ich kennengelernt habe, sind anständige Menschen. Das in Parteien sonst übliche Gerangel um Posten und Pöstchen findet hier nicht statt. In der Bayernpartei geht man offen und ehrlich miteinander um.

Auf welche Weise kommen Sie mit den Menschen im Stimmkreis in Kontakt?

Hofmann: Neben dem direkten Kontakt im Gemeinderat, am Stammtisch und an Wahlständen sind die neuen Medien für eine kleine Partei unabdingbar.

Themen Folgen