vor 25 Min.

Bayernpartei-Politikerin will Robert Habeck die Einreise verbieten

Grünen-Chef Robert Habeck soll im Juni in den Kreis Weilheim-Schongau kommen. Doch Regina Schropp von der Bayernpartei hat einen Antrag auf Einreiseverbot gestellt.

In diesem Jahr wird im Kreis Weilheim-Schongau "100 Jahre Markt Peißenberg" gefeiert. Einer der Höhepunkte der mehrtägigen Veranstaltung ist der politische Abend, bei dem auch der Chef der Grünen, Robert Habeck, zu Gast ist. Doch Regina Schropp, stellvertretende Generalsekretärin und Kreisvorsitzende der Bayernpartei, hat etwas dagegen - und reichte bei der Landrätin im Kreis Weilheim-Schongau eine Antrag auf Einreiseverbot ein. Mitten in Deutschland. Mitten in Bayern.

Der Antrag wurde bereits am 26. Mai eingereicht. Darin schreibt Schropp als Begründung für das Einreiseverbot: "Herr Habeck hat sich öffentlich wiederholt bayernfeindlich geäußert". Als Beispiel führt sie die Äußerung des Grünen-Chefs an: "Ihm ist ein Ägypter aus Kairo lieber als ein Bayern von der Alm". Der gesamte Antrag ist auch mittlerweile auf Facebook zu finden.

"Schaufenster-Antrag": Wie die Landrätin den Antrag bezeichnet

Andrea Jochner-Weiß (CSU), Landrätin des Kreises Weilheim-Schongau, hat den Antrag bekommen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie: "In der nächsten Kreisausschusssitzung wird der Antrag unter Sonstiges zur Sprache kommen, dann werde ich sagen, dass kein Gremium im Landkreis über ein solches Einreiseverbot bestimmen kann." Auch rechtlich entbehre der Antrag jeglicher Grundlage. Die Landrätin bezeichne den Vorstoß von Schropp als "Schaufenster-Antrag für eine mediale Aufmerksamkeit", die scheinbar Erfolg habe. "Ich finde es witzig, wer schon alles angerufen hat", sagt Jochner-Weiß.

Sie selbst habe am 24. Juni keine Zeit, wenn Robert Habeck am politischen Abend in Peißenberg auftritt. Dass Schropp bereits angekündigt habe, eine Gegenveranstaltung zum Habeck-Auftritt abzuhalten, sehe Jochner-Weiß als ihr gutes Recht. "Ich sehe das ganz emotionslos", sagt die Landrätin.

Einreiseverbot für Robert Habeck: Bayernpartei sieht hinter dem Antrag keinen Scherz

Und was sagt die Bayernpartei? Regina Schropp war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Aber der Vorsitzende der Partei, Florian Weber, äußerte sich gegenüber unserer Redakion. Man halte den Antrag von Schropp keineswegs für einen Scherz. Im Gegenteil: "Nach den Äußerungen von Robert Habeck könne über so einen Vorstoß gesprochen werden", sagte er. Ganz nach dem Motto "Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil" müsse sich der Chef der Grünen einen solchen Antrag gefallen lassen.

Immerhin habe man bereits auch viele positive Rückmeldungen erhalten. Auf Facebook sind aber auch solche Kommentare zu lesen: "Guter PR-Gag" oder "Ist das lächerlich". Die nächste Kreisausschusssitzung im Kreis Weihlheim-Schongau findet übrigens am Montag, 3. Juni, statt. (dwo)

