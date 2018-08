vor 19 Min.

Bebauung im Ortskern: Bürger fordern gleiches Recht für alle

In den Penzinger Ortsteilen soll geregelt werden, wie im Ortskern künftig gebaut werden darf. Die Entwürfe liegen öffentlich aus. Das ist vielen Bürgern zu wenig.

Von Thomas Wunder

Johannes Bachmeir und Roland Schmidhofer aus Untermühlhausen geht es um gleiches Recht für alle und den Frieden in den Penzinger Ortsteilen. Den sehen sie durch die Innerortsbebauungspläne gefährdet, die derzeit für die vier Dörfer Epfenhausen, Oberbergen, Ramsach und Untermühlhausen erstellt werden (LT berichtete). Sie kritisieren, dass Bürgermeister und Gemeinderat die Bürger nicht ausreichend informiert haben und selbst einen Wissensvorteil hätten. Bei einer Veranstaltung im Pfarrstadel in Untermühlhausen informierten sie jetzt über 100 Bürger aus allen Ortsteilen darüber.

Viele offene Fragen

Mit so einem Interesse hatten die beiden Initiatoren nicht gerechnet. Überrascht waren sie auch, dass nicht nur Bürger der Ortsteile, sondern auch aus Penzing der Einladung gefolgt waren. Schon im Vorfeld waren Bachmeir und Schmidhofer mit vielen Fragen konfrontiert worden. Vor allem nachdem unsere Zeitung Anfang August darüber berichtet hatte, dass der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss für den jeweiligen Entwurf eines Innerortsbebauungsplans der Ortskerne von Epfenhausen und Untermühlhausen beschlossen hatte.

Seit Juni 2017 beschäftigt sich der Gemeinderat mit dem Thema. Und seit dieser Zeit steht die Beteiligung der Bürger im Mittelpunkt des Interesses von Johannes Bachmeir und Roland Schmidhofer. Der 57-Jährige Bachmeir ist selbst Mitglied des Gemeinderats und war treibende Kraft bei der Dorfentwicklung in seinem Heimatort. Auch als Ratsmitglied habe er immer wieder darauf hingewiesen, dass die Bürger beim Thema Innerortsbebauung mitgenommen werden sollen.

65 Bürger in der Sitzung

Für Roland Schmidhofer geht es dabei zunächst um ausreichende Information. Die habe er mit 42 anderen Unterzeichnern bereits Ende Juni vergangenen Jahres in einem Antrag gefordert. Einen Monat später rief er via Flyer dazu auf, an der Gemeinderatssitzung teilzunehmen. Seiner Aufforderung folgten 65 Bürger. Das hatte Wirkung: Der Gemeinderat beschloss die Bürger im Rahmen einer Bürgerversammlung zu informieren und erst danach die Pläne öffentlich auszulegen.

Im Oktober fanden dann die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen statt. „Dabei wurde die Gestaltungserhaltungssatzung vorgestellt, aber nicht die Innerortsbebauungspläne“, sagt Schmidhofer. Der Beschluss des Gemeinderats sei damit nicht umgesetzt worden. Bachmeir und Schmidhofer sind daher der Meinung, dass die Bürger nicht ausreichend informiert wurden. „Wie soll sich ein Bürger zum Plan äußern, wenn er den Inhalt nicht kennt?“, fragt Schmidhofer.

Nur Mindeststandards

Bebauungsplanverfahren sind laut Gesetz öffentliche Verfahren. Auch in Penzing werden die üblichen Verfahrensschritte mit Bürgerbeteiligung und Auslegung, in deren Rahmen die Bürger Bedenken und Änderungswünsche formulieren können, eingehalten. Für Ramsach und Oberbergen wurde die Auslegung Anfang Juli beschlossen, für Epfenhausen und Untermühlhausen kurz vor den Sommerferien. Für Bachmeir und Schmidhofer sind dies aber die gesetzlichen Mindeststandards. Sie fordern mehr Beteiligung, zumal sie der Ansicht sind, dass die mit eigenen Grundstücken betroffenen Gemeinderäte aus den Ortsteilen bestens informiert seien.

Baulinien und Raumkanten

Ihren Wissensstand präsentierten Bachmeir und Schmidhofer bei der Veranstaltung im Pfarrstadel. Nach ihren beiden Referaten sei es zunächst still gewesen. „Die Leute waren betroffen“, sagt Bachmeir. Viele Anlieger wüssten gar nicht, dass sie jetzt, da der Entwurf sechs Wochen öffentlich ausgelegt wird, ihre Bedenken und Änderungswünsche schriftlich bei der Gemeinde vorbringen müssen. Zudem könnten nur die wenigsten Leute die Planzeichnungen lesen. Begriffe wie Baulinien, Raumkanten oder Grundflächenzahl seien den meisten nicht bekannt. Was fordern Bachmeir und Schmidhofer: „Jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, sein Grundstück in Abstimmung mit seinen Nachbarn nach seinen Bedürfnissen zu überplanen.“ Zudem stellen sie die generelle Frage, wozu eine Gestaltungserhaltungssatzung überhaupt notwendig ist. Ein Bauantrag könne wie bisher auch im Landratsamt abschließend beurteilt werden.

