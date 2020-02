vor 4 Min.

Bei Auffahrunfall werden vier Personen verletzt

Bei Andechs sieht ein 32-jähriger Autofahrer ein haltendes Fahrzeug zu spät. Eine Frau wird im Wagen eingeklemmt.

Östlich von Andechs hat sich am Samstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Herrschinger Polizei berichtet, fuhr am Vormittag ein 32-jähriger Autofahrer aus München auf einen anderen Wagen, der zwischen Andechs und Rothenfeld an der Staatsstraße wartete, um nach links abzubiegen. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die drei weiteren Personen erlitten schwerere Verletzungen, die Beifahrerin des 32-Jährigen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ersthelfer versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Feuerwehr Andechs-Erling musste die schwer verletzte Beifahrerin des 32-Jährigen aus dem Auto befreien, da diese eingeklemmt war. Die Straße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt. (lt)

